Félúton a járvány és a háború között

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ eredeti terve szerint egy artistaosztályt készítettek volna fel Pekingben, a járvány azonban ezt a tervet keresztbe húzta.

Világhírű ukrán mesterek tanították őket Ukrajnában a háború előtt. Forrás: FP Films



Halász Glória filmrendező akkor kezdett foglalkozni a fiatalokkal, amikor még Magyarországon készültek a nagy útra, ezért összeköltöztek. Mivel az utazás 2020 elejére esett, ezért a pekingi út lehetősége és a projekt teljesen elbizonytalanodott, a dokumentumfilm így ezt a sorszerű, sok újra tervezéssel járó utat követi nyomon.

– Végigkísérjük, ahogyan integrálódnak és a Kijevi Cirkuszművészeti Akadémia világhírű ukrán mesterei órákat tartanak nekik. Két évet forgattam velük, és a film arra mutatott rá, hogy nem mindig a cél a fontos, hanem önmagában az, hogy létrejöjjön az az út, amit megteszünk.

Izgalmas volt látni, ahogyan személyiségükben is felnőttek ezalatt

– fogalmazott lapunk megkeresésére a rendező.



A háborúig nem jutott el a film, de mivel a tragikus fordulat éppen a hazaérkezésük után következett be, ezért mintegy epilógusként megemlékezik erről is. A CineFesten bemutatott alkotást a tervek szerint nyilvános vetítéseken is bemutatják majd.

A szinopszis szerint a Baross Imre Artistaképző Akadémia 12–14 éves diákjai bármit feladnának az álmuk valóra váltásáért. Napról napra túllépnek saját fizikai és lelki határaikon, készek elhagyni családjukat és barátaikat, az otthonuktól távol új életet kezdeni. De úgy tűnik, hogy egy nem várt akadály, a világot megbénító Covid-járvány ellehetetleníti az utazást. A diákok végül a Kijevi Cirkuszművészeti Akadémián tölthetnek el egy szemesztert, ezzel bepillantást kapnak egy olyan világba, amelyet néhány hónap múlva darabjaira tör a háború.



A Nemzeti Filmintézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával készült dokumentumfilm rendezőjének, Halász Glóriának többek között olyan filmek fűződnek nevéhez, mint a Dr. Lala, a Mi ez a cirkusz?, a Három tánc, az Alla Zingara vagy az ENSZ filmfesztiválján fődíjat nyert Rupa butikja.

Borítókép: Jelenet a filmből (Forrás :FP Films)