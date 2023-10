Az újrahasznosítási technika annak kapcsán került most reflektorfénybe, hogy az év elején, február 20-án ért véget a Metropolitan Museumban a Kimono Style kiállítás, melynek látogatói a japán kézművesség lenyűgöző példájának lehettek szemtanúi. Az itt kiállított, úgynevezett halászkabát (donza) az 1800-as évek végéről származik, és ezzel a különleges módszerrel dolgoztak rajta. A szasikó szó apró szúrásokat jelent, és a Japán északi részére csak igen későn érkező pamutdarabok összeöltögetését jelenti – az ily módon összevarrt darabokból készült steppelt ruha volt a boro, amely melegen tartotta viselőjét.

Szasikó-technikával varrt férfihalászkabát a Meidzsi-korszakból. Fotó: Reuters

Ez utóbbiról Katie Tregidden beszél, aki kézműves és dizájnszakíró, és az idei Design for Planet fesztivál vendégei közt szerepel, akárcsak Madeleine Michell, a brit slow-fashion divatmárka képviselője. Mindketten lelkes hívei a ruhajavításnak. Ez a fesztivál idén a világ egyik legfenntarthatóbb épületében, a Kelet-angliai Egyetem Vállalkozási Központjában zajlik október 17. és 18. között. A fesztivál célja, hogy az ökológiai krízis és az éghajlatváltozás kapcsán mozgósítsa a brit tervezők közösségét.

A londoni V&A és a Hove Museum of Creativity az Egyesült Királyság azon helyszínei közé tartozik, ahol a közelmúltban szasikó-műhelyeket nyitottak. Az Egyesült Államokban az Upcycle Stitches (Fenntartható Öltések) csapatának tagja, Atsushi Futatsuya személyes szasikó-műhelyt működtet. A divatvilágban pedig a luxusmárkák közül a japán Kenzo is előszeretettel alkalmazza ezt a technikát: még a Target parka bélésein is felhasználják, valamint pulóverek és kapucnik esetében is, hogy stílusossá alakítsák ezeket.

Több megszólaló mellett Hannah Porter kötöttáru-tervező is kiemeli, hogy most minden eddiginél nagyobb hangsúlyt helyeznek a javításra.

Az emberek egyre tudatosabbak, ha a ruháik gondozásáról van szó. A fenntarthatóság szemlélete a ruhaipar különböző szegmenseire vonatkozik, az anyagok figyelembevételétől egészen odáig, hogy a ruhát ki és és hol készítette. A szasikó nevű japán módszer egy gyönyörű ősi mesterség, melyet az emberek szívesen sajátítanak el, hogy ruháikat ezzel izgalmasabbá és egyénibbé alakítsák. Kezdőknek is javasolható, így kiváló lehetőséget ad rá, hogy az emberek egy tanfolyam során megtanulják és közben hozzájuk hasonlóan gondolkodókkal együtt töltsék az időt.

– magyarázza Hannah Porter a BBC cikkében.

A cikkben rövid szöveges ismertető, valamint egy videós ajánló is segít megismerni a szasikó-módszer alapjait, történetét és hagyományait mindazoknak, akiknek felkeltette érdeklődését ez a különleges, értékőrző technika.

Borítókép: Szép és finom megoldásokat eredményez ez az öltési módszer (Fotó: Shutterstock)