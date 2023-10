Mészáros Zsolt Máté 2020 óta szervez ünnepi hangversenyeket Liszt kedvenc budapesti templomában a nagy zeneszerző születésnapján. A muzsikus három éve dolgozik Liszt Ferenc összes orgona- és harmóniumművének új összkiadásán, így az életművel kutatóként is behatóan foglalkozik. Az október 22-i vasárnap esti alkalom pedig egy kilenc koncertből álló sorozat záróeseménye lesz, amelyek során az összes Liszt Ferenc által megírt orgona- és harmónium­művet elő is adta.

Liszt Ferenc 1860-ban (Forrás: Wikipédia)



Ezeken a rendhagyó koncerteken Mészáros Zsolt Máté a 212 évvel ezelőtt született maestro személyiségét is közelebb szeretné hozni az érdeklődőkhöz, hiszen Liszt Ferenc igazi világpolgár volt, a maga korának szupersztárja. Ennek az izgalmas személyiségnek és életútnak egy-egy aspektusát igyekszik mindig megmutatni, így például két évvel ezelőtt Liszt kedvenc bora is terítékre került ‒ Mészáros Pál közreműködésével ‒, s az italból még kóstolni is lehetett, valamint Liszt Ferenc kedvenc versei is elhangzottak.

Az est programjában megjelenik Giacomo Meyerbeer A próféta című operájához írt egyik Liszt-illusztráció is, amelyben a mester a virtuóz zongoratechnikát először alkalmazta orgonára, így ezt alig néhány kortárs művész volt képes eljátszani (ezek közé tartozott Alexander Winterberger és ­Camille Saint-Saëns), ráadásul egy olyan orgonát igényelt, amely hangzásában egy szimfonikus zenekart tudott megidézni.

Mint Mészáros Zsolt Máté megjegyezte, a legutóbbi három Liszt-koncert óriási siker volt és telt házzal zajlott.

Orgonaművészként és mint a Budapesti Nemzetközi Orgonafesztivál alapító művészeti vezetője, fontos számára az aktív kapcsolat a közönséggel, a fia­talokkal és az idősebbekkel egyaránt, hiszen az arcokon is látja, hogy milyen hatással van a hallgatókra a muzsika, s ebből az évek során sokat tanult.

Mivel idén ünneplik a plébánia alapításának 975. évfordulóját is, a hangverseny alkalma kettős ünnep. Ennek okán is kérte meg az orgonaművész régi barátját, Végh Lajost, hogy dolgozzanak együtt. Különleges a templomhoz fűződő kapcsolatrendszer is, hiszen, mint megtudtuk, Végh Lajos apósa készítette a templom orgonája famunkáinak restaurálását 1993-ban, Mészáros Zsolt Máté pedig a templom zenei igazgatója.

Budapest-belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom Forrás: Wikipédia



Mivel az orgonaművész szeret tematikus műsorokat összeállítani, amelyekben helye van a történeti háttérnek is, a műsortervet a hozzá tartozó leírásokkal, a témákkal és az előadni tervezett művekkel elküldi Végh Lajos részére. A művek mögöttes tartalma alapján alakul ki a képi vizualizáció, amely – az Angliából érkezett, 1960-as években megszületett – homokanimációval foglalkozó Végh Lajos specialitása. Mivel nincs minden zeneműnek konkrét programja, előfordult, hogy egy harmincperces kompozícióhoz a két művész együtt álmodott meg egy történetet.



Mészáros Zsolt Máté vallja, hogy a zene alapvetően a kimondhatatlan dolgok nyelve, s ez a dallamok, zenei darabok mögötti lelki folyamatokból táplálkozik. Minden zenemű reflektál a kor szellemiségére, amelyben megszületett, és hordozza az alkotó megélt ­élményeit. Ahogyan Mészáros Zsolt Máté fogalmaz:

van rá példa, hogy egy érzést vagy érzetet fogalmazok meg, Lajos pedig továbbgondolja azt és megtalálja a vizuális eszközöket arra, hogy megjelenítse ‒ így alakul ki a közös produkció.



Végh Lajos ezt azzal egészíti ki, hogy együttműködésük során mindig törekszik a változatosságra, így még ha ugyanaz a zenemű is hangzik el egy-egy előadáson, mindig változtat a képi megjelenítésen.



Elárulhatjuk még, hogy a koncert során bemutatott animációban a templom történelmi múltjára is vissza fognak tekinteni, a Meyerbeer-féle opera tartalmára is utalnak majd, valamint Liszt és a templom kapcsolatára.

A vasárnap esti műsorban elhangzik többek között Liszt Ferenctől a B-A-C-H pre­lúdium és fúga, A magyarok Istene, az Offertórium a Magyar koronázási miséből, valamint a már említett Meyerbeer-opera ihlette Fantázia és fúga, az „Ad nos, ad salutarem undam” kezdetű korál dallamára. Végezetül, a VIP+ jegyet vásárlóknak lehetőségük lesz a koncertek végén kipróbálni a homok­animációt, s Végh Lajostól tanulva akár saját alkotást is létrehozni.

Borítókép: Végh Lajos festő, animátor és Mészáros Zsolt Máté orgonaművész (Fotó: Teknős Miklós)