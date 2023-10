Megjelent Baluja Petra nőiségről írt könyve

A kötet szerzője 2021-ben szerzett doktori fokozatot a Debreceni Egyetemen, a mostani könyve alapját a disszertációja adta. A kiadvány harmincnégy interjút dolgoz fel két kőszínház színészeivel, a beszélgetésből azonban kiderült, nagyon is szubjektív anonim portré ez nemcsak a színházak művészeiről, hanem arról a jelenségről is, amely a férfiak és nők közötti, még 2023-ban is áthidalhatatlannak tűnő egyenlőtlenséget mutatja – írja a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál.

Baluja Petra belülről ismertethette a debreceni Csokonai Nemzeti Színház életét, mivel annak művészeti főtitkára is egy személyben.

Könyvében elemzi a színház történetileg kialakult szervezeti sajátosságait, a szerepek és az azokat eljátszók társadalmi helyzetének változásait. Ám leginkább a színésznők és színészek saját élményeit, történeteit, meglátásait, amelyekből összeáll, milyen is a „sűrített nő”. A színésznők helyzetének elemzésével bemutatja a gyengébbik nem társadalmi megítélését, a női szerepek sajátos karaktereit és ezek ellentmondásait. Rámutat a sokszor hangsúlyozott társadalmi hátrányokra, illetve a kevésbé elemzett, gyakran tabusított előnyökre is.

A kötet a társadalom női szerepeinek részleteit felnagyítva értekezik a színésznők testiségéről, a rivalda által túlhangsúlyozott „nőiességről” és a magánélet ambivalenciáiról.

A szerző könyvében nemcsak a színésznők életét vizsgálja, hanem a tudós, kutató nőkről is többször említést tesz.

Az író úgy ítélte meg, hogy amíg a színházban a fiatalság és a szépség mindenen felülemelkedő elvárás, addig a tudós nőknél az intellektus kerül előtérbe.

