Iskolai zaklatás a Kéktúrán

Az apa nélkül felnőtt, tizennégy éves Eric Kiss Iowa államban él, ahol rossz társaságba keveredik. Magyar származású édesanyja tehetetlenségében Magyarországra küldi fiát, így a nyári szünet idejére a fiú édesanyja kislánykori barátnőjének családjához kerül. Új otthona egy erdészház, amelyen három másik fiatallal kell osztoznia. A srácnak két célja van csupán: túlélni a nyarat az ismeretlen helyen, és messze elkerülni a zűrös helyzeteket. Utóbbi azonban nem sikerül, ez a felütése Sz. Vágó Kinga új könyvének, a #Kéknyárnak, amelynek – mint címéből is sejthető – a helyszíne a Kéktúra útvonala.

A Kéktúrán játszódó #Kéknyár című könyv borítója Fotó: Szülőföld Könyvkiadó

Olyan regényt szerettem volna, amely értékeket közvetít, és amelyben bemutathatom a Kéktúra szépségeit. A férjem mesélt sokat a Kéktúráról, illetve Rockenbauer Pál országjáró Kéktúra-filmjei is inspiráltak

– mondta el a szerzőnő a Baranya vármegye hírportáljának adott interjújában arra a kérdésre, miként született a könyv ötlete, majd azt is elárulja, fontos volt számára, hogy olyan helyszínt válasszon a történetnek, amelyhez maga is kötődik, hiszen így tudta bemutatni az abaligeti barlangot, a Zsongorkő és a Jakab-hegy vidékét. A fő cselekménnyel párhuzamosan fut egyébként egy nyomozási ügy is, a két szál pedig végül összeér a történetben.

A regényben megjelennek a kamaszkor olyan nehézségéi, mint a bullying – az iskolai és az online zaklatás –, de kiderül az is, hogy néha azok, akik látszólag rosszak, valójában maguk is áldozatok lehetnek, de a megbocsátás, az újrakezdés és a bizalom kérdését is körbejárja a könyv – derül ki az interjúból.

Nagy örömömre szolgál, hogy a Magyar Természetjáró Szövetség lektorálta a könyvet, és részt vesznek az októberi könyvbemutatón is. Azt gondolom, a könyv is közvetíti azokat az értékeket, amelyeket a szövetség is képvisel. A helyismeret is fontos szerepet kap a könyvben, hiszen bemutatjuk a környezetünket és a Magyarországi természetjárás szépségeit. Emellett Gyenes Károly forgatókönyvíró, szerkesztő, Rockenbauer Pál munkatársa is elolvasta a kéziratot és írt hozzá ajánlást

– árulta el a szerzőnő a hírportálnak.

Elmondta továbbá azt is, hogy a természet mellett a vallás is fontos szerepet játszik a műveiben. Korábbi regényében, A lila cipőben szintén a fiatalokhoz szólt azzal a céllal, hogy nem szájbarágós, hanem hiteles, valódi történetek által mutassa be, milyen támpontokat adhat a Jóisten, és hogyan lehet megtalálni az erőt és a hitet a nehézségek között.

Borítókép: Sz. Vágó Kinga (Fotó: Dunántúli Napló/Laufer László)