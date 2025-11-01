Szoboszlai történelmi góljából merítene erőt a gödörben lévő Liverpool

Szoboszlai Dominik manapság a Liverpool FC legkiegyensúlyozottabban teljesítő labdarúgója, joggal várják tőle (is), hogy kihúzza a kátyúból az angol bajnoki címvédő szekerét. A sokszor jobboldali védőként szerepeltetett magyar középpályás kiváló mezőnymunkája mellett a szurkolók és klubja reményei szerint góllal, gólpasszal segíti majd csapatát az Aston Villa ellen (Liverpool, 21.00, tv.: Spíler 1).
Szoboszlai nem habozott
Az első mindig örökké emlékezetes. Ráadásul szép is lett. A Liverpool már a 3. percben megszerezte a vezetést a vendég Aston Villa ellen 2023. szeptember 3-án.
Egy jobb oldali szöglet után a tizenhatos előterében helyezkedő Szoboszlai Dominik elé pattant a labda, ő igazgatás nélkül, ballal kapásból a hosszú sarokba lőtte. A világbajnok kapus, Emiliano Martínez mozdulni sem tudott a lövésre.
Az akkor frissen igazolt magyar labdarúgó a negyedik Premier League-meccsén megszerezte az első találatát, csapata végül 3-0-ra nyert. Erre a mérkőzésre emlékeztet hivatalos oldalán a Liverpool az Aston Villa elleni újabb meccs apropóján.
Jól termel
Szoboszlai ebben a bajnoki szezonban 9 mérkőzésen 1-1 gólt és gólpasszt hozott össze, minden sorozatot figyelembe véve 13 meccsen 2 gól és 4 assziszt áll a neve mellett.
Összességében már 107 tétmérkőzésen viselte a Vörösök mezét, 17 gól és 18 gólpassz a teljes mutatója.
Legutóbb október 22-én volt eredményes a Frankfurt ellen, a Premier League-ben augusztus végén szerezte a fantasztikus, győzelmet érő szabadrúgásgólját az Arsenal ellen.
Nagy zuhanás
A Liverpool öt győzelemmel kezdte a bajnokságot, ám azután hihetetlen mélyrepülés következett. A városi rivális Everton legyőzése (2-1) óta mind a 4 fellépését (Crystal Palace, Chelsea, Manchester United, Brentford) elbukta.
Az Aston Villa ellentétes utat jár be: legutóbb a Manchester City-t fektette két vállra (1-0) Unai Emery csapata, amely olyan játékosokkal, mint Martínez, Pau Torres, Watkins, Sancho és Malen négyes győzelmi szériánál tart!
Az egyre gyakrabban kritizált Arne Slot együttese hétközben kiesett a Ligakupából, a Crystal Palace már harmadszor leckéztette meg az idényben. Szerdán a sztárok többsége, köztük Szoboszlai is pihenőt kapott. A magyar a lelátóról szurkolt Kerkezéknek, ám most újra a tettek mezejére lépne…