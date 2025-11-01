Kínában ütött vissza, hogy kibabrált a magyar világbajnokkal a saját csapata

Megszabadult a 40 kilós pluszsúlytól Michelisz Norbert a FIA TCR World Tour idénybeli utolsó előtti hétvégéjére, és Kínában egyből felszabadult a magyar autóversenyző. Michelisz autója két hete Dél-Koreában igen le volt terhelve, és csak szenvedett, most viszont újra az élre tört: az időmérőn csapata, a Hyundai legjobbjaként a harmadik leggyorsabb volt a mezőnyben, majd ezt a pozíciót megőrizte az első futamon is, így újra dobogóra állt a világsorozatban.

Michelisz Norbert dobogóra állt Kínában, de eldőlt, hogy idén már nem lehet bajnok a TCR World Tourban (Fotó: 鲁金博 / FIA TCR World Tour)

Michelisz sikerének értékét növeli, hogy a hyundai-os csapattársai közül a spanyol Mikel Azcona csak hetedik, az argentin Néstor Girolami pedig kilencedik lett. Ugyanakkor bármekkora is lehet a magyar autóversenyző öröme az idénybeli harmadik dobogós helyezése után (korábban kétszer futamgyőzelmet aratott), rossz hír, hogy a matematikai esélye is elúszott a címvédésre.

Michelisz idén nem lesz bajnok, elúszott a történelmi esély

A bajnokság éllovasa, Yann Ehrlacher ugyan Michelisz mögött, az ötödik helyen ért célba az első kínai futamon, ám ezzel megőrzött 138 pontot a magyar versenyzővel szemben az előnyéből. Ez pedig már behozhatatlan Michelisz számára, hiszen a szezonból hátralévő, vasárnap következő két kínai futamon és a november 13–16-án esedékes makaói idényzárón összesen már csak 135 pont szerezhető.

Ezzel tehát eldőlt, hogy Michelisz nem lesz zsinórban harmadszor is a TCR World Tour bajnoka, miután a világsorozat 2023-as indulása óta ő nyerte meg az első két szezont. Történelmi esély úszott el, hiszen korábban csak a brit Andy Priaulx (2005–2007) és az argentin José María López (2014–2016) tudott egy huzamban triplázni a túraautózás csúcsán.

Azért is fájhat a bajnoki cím elúszása, mert Michelisz 2019-ben volt a sorozat elődjében, a WTCR-ben először világbajnok, így most összességében már a negyedik bajnoki címére hajtott, amivel a francia Yvan Muller túraautós rekordját állíthatta volna be.

Saját csapata babrált ki a magyar világbajnokkal?

Nagyon nehezen kezdődött az idény a Hyundai számára, az első, mexikói hétvége három futamán a csapat három versenyzője közül senki sem tudott a tizedik helynél előrébb végezni. Rögtön tetemes hátrányba kerültek Micheliszék, innentől csak futottak az eredmények után. Ebben még mindig a magyar állt a legjobban, aki az utolsó előtti, kínai versenyhétvégének is a Hyundai legjobbjaként vágott neki a bajnokság ötödik helyéről.