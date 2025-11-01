Michelisz NorbertTCR World Tourhyundai motorsporttúraautó-világkupatúraautó-világbajnokság

Kínában ütött vissza, hogy kibabrált a magyar világbajnokkal a saját csapata

Nem lesz zsinórban harmadszor is a túraautózás királya Michelisz Norbert, ez matematikailag is eldőlt magyar idő szerint szombat délelőtt Kínában. A magyar autóversenyző ugyan dobogóra állt a hétvége első futamán, megelőzve a bajnokságot vezető Yann Ehrlacher-t is, ám a francia előnye immáron behozhatatlan Michelisz számára. Történelmi esély úszott el, miután visszaütött a Hyundai Motorsport előző fordulóbeli furcsa döntése is, amikor nem támogatták Micheliszt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 12:28
Michelisz Norbert remekül versenyzett Kínában, de a bajnoki címe elúszott Forrás: FIA TCR World Tour
Megszabadult a 40 kilós pluszsúlytól Michelisz Norbert a FIA TCR World Tour idénybeli utolsó előtti hétvégéjére, és Kínában egyből felszabadult a magyar autóversenyző. Michelisz autója két hete Dél-Koreában igen le volt terhelve, és csak szenvedett, most viszont újra az élre tört: az időmérőn csapata, a Hyundai legjobbjaként a harmadik leggyorsabb volt a mezőnyben, majd ezt a pozíciót megőrizte az első futamon is, így újra dobogóra állt a világsorozatban.

Michelisz Norbert dobogóra állt Kínában, de eldőlt, hogy idén már nem lehet bajnok a TCR World Tourban
Michelisz Norbert dobogóra állt Kínában, de eldőlt, hogy idén már nem lehet bajnok a TCR World Tourban (Fotó: 鲁金博 / FIA TCR World Tour)

Michelisz sikerének értékét növeli, hogy a hyundai-os csapattársai közül a spanyol Mikel Azcona csak hetedik, az argentin Néstor Girolami pedig kilencedik lett. Ugyanakkor bármekkora is lehet a magyar autóversenyző öröme az idénybeli harmadik dobogós helyezése után (korábban kétszer futamgyőzelmet aratott), rossz hír, hogy a matematikai esélye is elúszott a címvédésre.

Michelisz idén nem lesz bajnok, elúszott a történelmi esély

A bajnokság éllovasa, Yann Ehrlacher ugyan Michelisz mögött, az ötödik helyen ért célba az első kínai futamon, ám ezzel megőrzött 138 pontot a magyar versenyzővel szemben az előnyéből. Ez pedig már behozhatatlan Michelisz számára, hiszen a szezonból hátralévő, vasárnap következő két kínai futamon és a november 13–16-án esedékes makaói idényzárón összesen már csak 135 pont szerezhető.

Ezzel tehát eldőlt, hogy Michelisz nem lesz zsinórban harmadszor is a TCR World Tour bajnoka, miután a világsorozat 2023-as indulása óta ő nyerte meg az első két szezont. Történelmi esély úszott el, hiszen korábban csak a brit Andy Priaulx (2005–2007) és az argentin José María López (2014–2016) tudott egy huzamban triplázni a túraautózás csúcsán.

Azért is fájhat a bajnoki cím elúszása, mert Michelisz 2019-ben volt a sorozat elődjében, a WTCR-ben először világbajnok, így most összességében már a negyedik bajnoki címére hajtott, amivel a francia Yvan Muller túraautós rekordját állíthatta volna be.

Saját csapata babrált ki a magyar világbajnokkal?

Nagyon nehezen kezdődött az idény a Hyundai számára, az első, mexikói hétvége három futamán a csapat három versenyzője közül senki sem tudott a tizedik helynél előrébb végezni. Rögtön tetemes hátrányba kerültek Micheliszék, innentől csak futottak az eredmények után. Ebben még mindig a magyar állt a legjobban, aki az utolsó előtti, kínai versenyhétvégének is a Hyundai legjobbjaként vágott neki a bajnokság ötödik helyéről.

Két hete, az előző fordulóban volt egy pont, amikor a Hyundai segíthette volna a bajnoki címre a legjobb esélyekkel rendelkező versenyzőjét, ám nem alkalmazott csapatutasítást a taktikai szempontból kulcsfontosságú első futamon a tizedik helyen célba érő Azcona és a mögötte tizenegyedik Michelisz között.

Ha a két versenyző helyet cserélt volna, Michelisz rajtolhatott volna a második futamon a pole pozícióból, amit onnan Azcona meg is nyert – eközben a magyar a 11. helyről indulva csak a nyolcadik helyig tudta előre küzdeni magát.

Nem lett volna ördögtől való a csapatutasítás, a Hyundai az elmúlt években a szezon felétől rendszeresen így támogatta a bajnokságban a legjobban álló pilótáját: ennek az elmúlt két évben főleg Michelisz volt a haszonélvezője, de előtte 2022-ben meg Azcona, akit ő támogatott hasonlóan.

A Hyundai ezúttal valamilyen okból nem támogatta a bajnoki címre legesélyesebb versenyzőjét, és ez két héttel később Kínában vissza is ütött: Michelisznek már matematikai esélye sem maradt a címvédésre, a tőle lemaradó csapattársainak pedig már eddig sem volt.

Michelisz Norbert: Nagyszerű érzés újra a dobogón állni

A magyar autóversenyző a futam után nem a bajnoki cím kérdését helyezte a fókuszba, hanem a dobogós helyezéséről beszélt, és a csapata munkáját dicsérte.

– Nagyszerű érzés visszatérni a dobogóra, különösen egy ilyen nehéz dél-koreai hétvége után – értékelt Michelisz. – A tegnapi nap kemény volt. Mindkét szabadedzésen úgy éreztem, semmit sem tudok hozzátenni, és őszintén szólva nem is vezettem jól. Szóval rengeteg munkánk volt. A csapat hihetetlenül keményen dolgozott az éjszaka folyamán, nagy lépést tettünk előre, és ez a dobogó ennek a jutalma. Nagyon hálás vagyok nekik.

A kínai versenyhétvégéből még két futam van hátra, amelyeket magyar idő szerint vasárnap 5 órakor, illetve 9.40-kor rendeznek (mindkettő élőben a Sport 1-en). A makaói szezonzárón pedig a hivatalos versenynaptár szerint további két futam lesz november közepén.

A FIA TCR World Tour élmezőnyének állása 16 futam után az idénybeli 20-ból:

  • Yann Ehrlacher (francia, Link&Co) 394 pont
  • Thed Björk (svéd, Link&Co) 367
  • Esteban Guerrieri (argentin, Honda) 341
  • Santiago Urrutia (uruguayi, Link&Co) 289
  • Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 256

 

