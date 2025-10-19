Rendkívüli

Áram- és gázszünet várható rengeteg magyar településen: közzétették a listát

Michelisz Norberttúraautó-világkupaautóverseny

Súlyos taktikai hiba vethet véget a magyar világbajnok történelmi esélyének

Nem sikerült jól Michelisz Norbert hétvégéje Dél-Koreában. A háromszoros világbajnok magyar túraautó-versenyző csapata, a Hyundai Motorsport a hazai versenyén nem tudott dobogóra állni, miközben társa, a spanyol Mikel Azcona győzelmet aratott. Történhetett volna fordítva is? Elképzelhető, hogy igen, de a Hyundai, szakítva az elmúlt évek szokásával, ezúttal nem hozott csapatutasítást a bajnoki címre esélyesebb Michelisz javára. A súlyos taktikai hiba miatt elúszhat a címvédés esélye.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 15:45
Michelisz Norbert hétvégéje nem sikerült jól Dél-Koreában Fotó: Hyundai Motorsport GmbH
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt két évben Michelisz Norbert volt a túraautózás csúcsának számító FIA TCR World Tour bajnoka, de ezen a hétvégén Dél-Koreában messze került attól, hogy zsinórban harmadszor is ő szerezze meg a címet, ami történelmi tett lenne: korábban csak a brit Andy Priaulx (2005–2007) és az argentin José María López (2014–2016) tudott egyhuzamban triplázni. Michelisz ráadásul korábban 2019-ben is volt már bajnok, így összességében a negyedik címére hajt, amivel a francia Yvan Muller rekordját állíthatná be. De ezen nem segít, ami a Hyundai hazai versenyén történt.

Michelisz esélye minimálisra csökkent a bajnoki címre Dél-Koreában
Michelisz esélye minimálisra csökkent a bajnoki címre Dél-Koreában

Michelisz a gyenge idénykezdet után kezdett belelendülni, legutóbb Ausztráliában megszerezte a második futamgyőzelmét a szezonban, amivel a Hyundai legjobbjaként készült a dél-koreai hétvégére. A magyar versenyző 198 ponttal a bajnokság ötödik helyéről várta a küzdelmeket, így 58 ponttal megelőzte a tizedik csapattársát, Mikel Azconát. Ennek még lesz jelentősége.

 

Michelisz nem kapta meg a megszokott segítséget

A magyar versenyző negyvenkilós büntetősúlyt kapott Dél-Koreára a remek ausztráliai teljesítménye után, ami alaposan megnehezítette a dolgát, az időmérőn csak a 14. helyen végzett. A Hyundai egészében is szenvedett: Azcona is csak tizedik lett.

Ezek után nagy jelentősége volt az első futamnak, ugyanis annak az eredménye alapján megfordult az első tíz helyezett sorrendje a második verseny rajtjára. Így kulcsfontosságú lett volna Michelisznek az első tízbe kerülni, és fel is jött a 14. helyről. Egészen a 11. pozícióig, amikor is épp Azcona volt előtte a tizedik helyen.

Ez volt az a pont, amikor a Hyundai dönthetett volna úgy, hogy csapatutasítással helyet cserél a két versenyző, így a bajnokságban sokkal jobban álló Michelisz végez a tizedik helyen, és övé lesz a fordított rajtrácsos pole pozíció a második futamon.

Az elmúlt években több hasonló döntést hozott a Hyundai, amely a szezon második felében már hagyományosan a bajnokságban a legjobban álló versenyzőjét támogatta csapatutasításokkal. Az elmúlt két évben ennek Michelisz volt a kezdeményezettje, de előtte, 2023-ban meg Azcona, akinek ő adott át értékes helyezéseket. Ez tehát oda-vissza ment.

Most viszont a Hyundai nem hozott csapatutasítást, így Michelisz 11. lett az első futamon, és onnan rajtolhatott a másodikon is, amelyen végül nyolcadik lett. Eközben a pole-ból rajtoló Azcona győzelmet aratott. Lehetett volna ez fordítva is. A harmadik versenyen a spanyol a negyedik, Michelisz a kilencedik lett.

 

Megérte a döntés? Hogy néz ki most a tabella?

Michelisz továbbra is az ötödik a bajnokságban 223 ponttal, de a hátránya 148 pontra nőtt az éllovas Yann Ehrlacher (Link&Co) mögött. Azcona a győzelmével is csak a kilencedik 198 ponttal. Ahelyett, hogy a Hyundai egy csapatutasítással életben tartotta volna Michelisz esélyét az újabb bajnoki címre, hagyta a spanyolt helyzetben maradni, amivel jó eséllyel elúszott a címvédés lehetősége.

Már csak két forduló van hátra a túraautó-világsorozat idényéből, két hét múlva Kínába látogat a mezőny, majd november 16-án Makaóban lesz a szezonzáró.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.