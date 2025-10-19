Súlyos taktikai hiba vethet véget a magyar világbajnok történelmi esélyének

Az elmúlt két évben Michelisz Norbert volt a túraautózás csúcsának számító FIA TCR World Tour bajnoka, de ezen a hétvégén Dél-Koreában messze került attól, hogy zsinórban harmadszor is ő szerezze meg a címet, ami történelmi tett lenne: korábban csak a brit Andy Priaulx (2005–2007) és az argentin José María López (2014–2016) tudott egyhuzamban triplázni. Michelisz ráadásul korábban 2019-ben is volt már bajnok, így összességében a negyedik címére hajt, amivel a francia Yvan Muller rekordját állíthatná be. De ezen nem segít, ami a Hyundai hazai versenyén történt.

Michelisz esélye minimálisra csökkent a bajnoki címre Dél-Koreában

Michelisz a gyenge idénykezdet után kezdett belelendülni, legutóbb Ausztráliában megszerezte a második futamgyőzelmét a szezonban, amivel a Hyundai legjobbjaként készült a dél-koreai hétvégére. A magyar versenyző 198 ponttal a bajnokság ötödik helyéről várta a küzdelmeket, így 58 ponttal megelőzte a tizedik csapattársát, Mikel Azconát. Ennek még lesz jelentősége.

Michelisz nem kapta meg a megszokott segítséget

A magyar versenyző negyvenkilós büntetősúlyt kapott Dél-Koreára a remek ausztráliai teljesítménye után, ami alaposan megnehezítette a dolgát, az időmérőn csak a 14. helyen végzett. A Hyundai egészében is szenvedett: Azcona is csak tizedik lett.

Ezek után nagy jelentősége volt az első futamnak, ugyanis annak az eredménye alapján megfordult az első tíz helyezett sorrendje a második verseny rajtjára. Így kulcsfontosságú lett volna Michelisznek az első tízbe kerülni, és fel is jött a 14. helyről. Egészen a 11. pozícióig, amikor is épp Azcona volt előtte a tizedik helyen.

Ez volt az a pont, amikor a Hyundai dönthetett volna úgy, hogy csapatutasítással helyet cserél a két versenyző, így a bajnokságban sokkal jobban álló Michelisz végez a tizedik helyen, és övé lesz a fordított rajtrácsos pole pozíció a második futamon.

Az elmúlt években több hasonló döntést hozott a Hyundai, amely a szezon második felében már hagyományosan a bajnokságban a legjobban álló versenyzőjét támogatta csapatutasításokkal. Az elmúlt két évben ennek Michelisz volt a kezdeményezettje, de előtte, 2023-ban meg Azcona, akinek ő adott át értékes helyezéseket. Ez tehát oda-vissza ment.