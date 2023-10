Újabb Árpád-kori rom került elő + videó

Az Árpád-kori templom félköríves szentélyzáródású volt. A középkori 15×7 méteres, szögletes szentélyzáródású, pillér alapozású templomot a XV. században is bővítették, és a déli oldalához csatlakozott egy kis sekrestye. Valószínűsíthető, hogy egy kis tornya is volt a templomnak, melynek feltárása során bronz harangtöredékek is előkerültek