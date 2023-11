Oberfrank Pál immáron 2010 óta a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, az interjú elején rögtön adja is magát a kérdés, mire a legbüszkébb az elmúlt 13 évből, mire az intézményvezető elmondja, leginkább a társulat teljesítményére és arra, hogy milyen csodálatos előadások születnek, a közönség évi százezret meghaladó nagyságrendjére, de szerinte a több mint húszezer bérletes néző is magáért beszél. És büszke arra a hatalmas munkára is, amelyet a fiatalok nevelése és a színház társadalmi szerepvállalása terén elértek Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes, kreatív menedzser rendkívüli felkészültségének köszönhetően.

Oberfrank Pál Forrás: Facebook/Kontrát Károly

A 2023/24-es színházi évad a boldogság jelzőt kapta, a mottóval kapcsolatban Oberfrank Pál elmondja, mindez azt jelenti a számára, hogy a most megélt betegségek, katasztrófák, háborúk ellenére, értékrendünk felforgatása, felborítása, az abnormalitás tombolása dacára hisznek, hinniük kell a józan gondolkodásban, a vertikális irányokban, végső soron a szeretetben, amely megmenti a világot, megment minket önmagunk elpusztításától.

A színház felújítására, ami két ütemben zajlik, már régóta várnak. A régi iparostanonc iskola, azaz a régi zeneiskola rekonstrukciója lezárult, a következő feladat a nagyszínház és a hozzátartozó üzemi területek felújítása. Mint az interjúból kiderül, ebbe azért nem vágtak még bele, mert Veszprém jelenleg Európa kulturális fővárosa, és a város nem akarta megterhelni egy belvárosi építési nagyberuházással ezt az időszakot. Ráadásul a szomszédban zajló háború óriási nemzetközi gazdasági krízist is kiváltott.

A jelenlegi energiakrízissel kapcsolatban az igazgató úgí véli, szerencsére az állam és a város is megtett mindent azért, hogy a rendelkezésre álló források segítsék a túlélést.

Emellett úgy gondolja, bár mindez komoly figyelmeztetés volt mindenkinek, az emberek nem tanultak belőle, hamar felejtenek, gondolkodásuk nem kellő sebességgel követi a valóságot, és ez kihat a fogyasztás minden területére.

A beszélgetésben felmerül az igazgató korábbi nyilatkozta is, amelyben úgy fogalmazott, hogy örömtelinek tartana egy Végvári-díjat a művészek, egy Kisfaludy-díjat pedig a háttérszakmában dolgozók esetében.

Szeretnénk elérni, hogy állami elismeréseket kapjanak azok az alkotók, művészek, szakemberek, akik a megyeszékhelyeken, kistelepüléseken egész életművükkel, alázatukkal, tehetségükkel szolgálják a színházpártoló, a művészetszerető közönséget. A mostani díjazások során, mire döntésre kerül sor, rendre beelőznek az ismertebb, erősebben támogatott budapesti kollégák. Ezt szeretnénk ellensúlyozni az említett díjakkal

– fejti ki ezzel kapcsolatban az igazgató.

Oberfrank Pál az interjú egy pontján a Veszprémi Petőfi Színház jövőjéről elmondja, nagyon örül annak, hogy az intézmény a repertoáron túl fesztiváljaival, az ifjúság széles körű megszólításával és társadalmi szerepvállalásával központi szerepet tölt be Veszprémben, a térségben, és hangjuk messze hallatszik, sőt, sokszor tapasztalják az is, hogy másolják őket. Hűséges közönségük érzi, hogy értük dolgoznak az év minden napján, kifogyhatatlan ötletekkel bombázzák őket, hála Kellerné Egresi Zsuzsanna kreativitásának. És sokan jönnek más városokból, Budapestről is, valamint rendszeresen érkeznek külföldi érdeklődök, akik követik színházi életüket.

Arra a kérdésre, hogy mely előadásokat emeli ki az idei évad első feléből, az igazgató a kedves és szórakoztató az Anconai szerelmeseket, a kicsiknek a Vukot és a Mézga családot említi, de a legfontosabbnak a Hatodik szék című darabot nevezi, amelyet kifejezetten a 12–25 éves fiataloknak ajánl, akik közösségben élnek osztálytársaikkal, évfolyamtársaikkal, és akiknek már ifjúkorban is felelősen kell gondolkozniuk arról közegről, amelyben nap mint nap mozognak.

Az interjú teljes terjedelmében a Hello Vidéken olvasható.

Borítókép: Veszprémi Petőfi Színház (Forrás: Facebook/Veszprémi Petőfi Színház)