Puskás Öcsi és barátai rajzfilmen

Számomra az volt a legfontosabb, hogy a gyerekeknek minél szerethetőbb és karakteresebb figurákat tudjak megrajzolni. Főleg Puskás Öcsi és Bozsik Cucu karakterénél próbáltam a valós személy arcvonásait is valamilyen szinten visszaadni. Például Öcsinek a pólója nem véletlenül lett piros, mert az egy élénk, vitális szín, ki is emelkedik a szereplő, és a nemzeti mez is piros színű, úgyhogy ez így pont passzolt is