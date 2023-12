Kétszázharminc éve született a hazai színjátszás úttörője

Schenbach Rozália néven született, orvoscsaládból származó édesanyja második házasságából. Bécsből odaszármazott patikus apját korán elvesztette, nem sokkal később a patikát is el kellett adniuk. Tizenhat évesen anyja Pestre küldte, hogy egy kántor rokonuk mellett németül tanulhasson. Itt került kapcsolatba először a színházzal, a kolozsvári magyar társulat előadásait látogatta a mai Károly körúton állt Hacker-szálában. Elbűvölte a színjátszás, és elhatározta, hogy színésznő lesz, anyja pedig – jóllehet kezdetben ellenezte, hogy lánya e „könnyűéletű nők” között forogjon – végül egy évet adott neki, hogy kipróbálhassa magát.

Próbajátékán A varázsfuvola egyik áriáját énekelte olyan szépen, hogy a német karmester szája tátva maradt.

Hamarosan leszerződött Vida János Pesten szereplő színtársulatához, ahol német családi nevét Benke József (Laborfalvy Róza apja) javaslatára Széppatakira magyarosította, majd amikor 1813-ban feleségül ment színésztársához, Déry Istvánhoz, felvette a Déryné nevet is.

A német nyelvű színházzal rivalizáló magyar társulat a szép hangú, nagy hangterjedelmű Déryné megérkezése után már műsorára tűzhetett olyan darabokat is, amelyeket addig énekesnő hiányában kénytelenek voltak félretenni. A tehetséges fiatalasszony folyamatosan képezte magát – egyik szerepéhez Erkel Ferenctől vett énekórákat –, emellett német színdarabok magyarra fordításával foglalkozott, sőt időnként ő készítette el a maga tervezte jelmezeket.

A közepes tehetségű Déry gyakran bántalmazta, és mindenáron rá akarta venni, hogy vonuljanak el egy vidéki birtokra. Déryné ellenállt, és végül elhagyta férjét, de nem váltak el, és nevét is megtartotta.

1945-ben elpusztult szobrának rekonstruált másolata

A társulat központja 1815-től Miskolcon volt, ahol Dérynét gyakran a közönség soraiból felkiabálva biztatták éneklésre, ő pedig dalra is fakadt, még akkor is, amikor éppen prózai szerepet játszott. Az 1820-as években jutott el pályája csúcsára, vendégszerepelt a Pesti Német Színházban, az ország számtalan városában fellépett, előadásai még a legközönyösebbeket is lázba hozták, hatalmas lelkesedést keltve a magyar nyelvű színjátszás iránt.

1823-ban, a két évvel korábban megnyílt első magyar kőszínház szerződtette Kolozsvárra, a frissen megszervezett operatársulatba.

A sevillai borbély előadásán valósággal tombolt a közönség, s ezután ha a színház megszorult, elég volt Rossini művét műsorra tűzni, azonnal megtelt a nézőtér. Bellini, Mozart, Weber operáiban is jól érvényesült nagy terjedelmű, az alttól a szopránig terjedő hangja.

A korabeli újságok szerint a Déryné-kultusz akkora volt, hogy öltözködése hatott a korabeli divatra. Kolozsvár után 1828-ban Kassa következett, a kilenc nyugodt és sikeres esztendő alatt eljátszhatta a Bánk bánban Melindát is.

1837-ben az akkor felépült Pesti Magyar Színházhoz (a későbbi Nemzeti Színházhoz) szerződött, a társulatból a legmagasabb gázsiért. Az 1838-as pesti árvíz idején azonban alaposan átfázott, ezután énekhangja megfakult. Hallgatóságát nem tudta lenyűgözni, a kritikusok modorosnak találták, 1843-ban Debrecenben, a Norma előadásán már kifütyülte a közönség. Az újságok élceket gyártottak róla, túl öregnek nevezték, a színpadtól azonban csak ötvennégy évesen, 1847-ben vonult vissza.

1852-ben kibékült férjével, akinek haláláig Diósgyőrben éltek, majd nővére Miskolc belvárosi házában húzta meg magát betegen, szerény körülmények között. Utoljára 1869-ben keresztfia, Egressy Ákos jutalomjátékán lépett színpadra.

Élete végén még megírta memoárját, amely máig a magyar színjátszás hőskorának egyik legfontosabb és legátfogóbb forrásmunkája. 1872. szeptember 29-én halt meg Miskolcon, a szegények temetőjében temették el.

Déryné Széppataki Róza még életében legendává vált. Egy anekdota nevéhez kapcsolja a rakott káposzta megszületését: állítólag a nagyváradi alispán ottani vendégszereplésére készíttette el az étel elődjét, amelyből az egyébként madárétkű Déryné az illendőséget megszegve háromszor is kért. Budai márványszobra – illetve annak elterjedt porcelánváltozata – nevezetes alakításában, az Alpesi rózsa című dalmű főszerepében ábrázolja, amint kissé előre hajolva, gitárral a kezében énekel.

Életét több filmben feldolgozták, alakját megszemélyesítette Tolnay Klári és Törőcsik Mari is.

Emlékezetére 1982-ben színházi elismerést alapítottak, róla nevezték el a 2019-ben elindult Déryné programot, amely a Nemzeti Színház szervezésében színházi produkciókat mutat be az ország kistelepülésein.

A program keretében megalakult Déryné Társulat elsőként Herczeg Ferenc Déryné ifjasszony című művét vitte színre, megidézve a kőszínház előtti világ legnagyobb magyar színésznőjének alakját.