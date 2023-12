Hollywoodban megegyeztek a színészek a stúdiókkal

A színészcéh közlése szerint a szerződésről szavazó tagok 78 százaléka támogatta a Netflixszel, Disneyvel és a filmes és televíziós producerek szövetségének (AMPTP) más tagjaival kötött megállapodást. A színészcéh szavazati joggal rendelkező tagjainak 38 százaléka adta le voksát – számolt be róla az X-en a SAG-AFTRA, amely 160 ezer színészt és médiában dolgozó más szakembert képvisel.

A hollywoodi művészeket és újságírókat tömörítő SAG-AFTRA szakszervezet és a forgatókönyvírók szakszervezetének (WGA) tagjai a Paramount filmvállalat Los Angeles-i stúdiója előtt tüntetnek 2023. július 14-én. A színészek csatlakoztak a magasabb honoráriumokat követelő Amerikai Forgatókönyvírók Céhének sztrájkjához. Forrás: MTI/EPA/Etienne Laurent

Az új szerződés fizetésemelést és a streamingek utáni bónuszt is nyújt a tagoknak. A színész-érdekképviselet szerint a megállapodás értéke a következő három évben több mint egymilliárd dollárra rúg.

A céh a filmeknél a mesterséges intelligencia felhasználásának szabályait is lefektette, bár voltak színészek, akik a garanciákat nem tartották kielégítőnek.

Fran Dreschner, a SAG-AFTRA elnöke a megállapodás elfogadásával kapcsolatban kiadott közleményében a céh „aranykoráról” írt, és hangsúlyozta, hogy a színészképviselet „soha nem volt még ilyen erős”.

A SAG-AFTRA tagjai júliusban kezdték a sztrájkot, amelynek a nagy stúdiókkal novemberben elért előzetes megállapodás vetett véget, amelynek eredményeként a színészek azonnal felvették a munkát.

A forgatókönyvírók szintén sztrájkoltak ebben az évben. Öthónapos munkabeszüntetésük októberben ért véget, amikor a forgatókönyvírók céhéből (WGA) szavazó tagok 99 százaléka elfogadta az új szerződési feltételeket.

A forgatókönyvírók és színészek sztrájkja rengeteg televíziós és filmes produkciót kényszerített leállásra, a tévécsatornák ismétlésekkel és valóságshow-műsorokkal pótolták a hiányzó tartalmakat.

A megállapodást a hollywoodi stúdiók is üdvözölték, mint kiemelték, az „történelmi előnyöket és védelmet nyújt”, és elfogadásával az ágazat és az abban dolgozók is erejük teljében térhetnek vissza a munkához".

A hollywoodi produkciókban dolgozó stábtagok, zenészek és sofőrök jövőre kezdenek majd tárgyalni új szerződéseikről – emlékeztetett rá a SAG-AFTRA közleménye, amelyben azt is hangsúlyozták, hogy a színészcéh által elért eredmények a többiek alkupozícióit is javíthatják.