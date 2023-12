Köztéri karácsonyfák a Hello Wood alkotóitól

Az első és talán éppen ezért a legemlékezetesebb karácsonyi installációja a Hello Wood alkotóinak a Szánkófa volt, amely 365 szánkóból épült fel, és a Művészetek Palotája előtt mutatkozott be a széles közönségnek.

A Hello Wood alkotása (Fotó: Dömölky Dániel/Deephoto.hu)

Azóta egyébként a Müpa előtti terület visszatérő helyszíne az általuk tervezett és kivitelezett ünnepi objektumoknak. A szánkókból összerakott karácsonyfa európai nagyvárosokban folytatta további útját.

A Szánkófa című alkotás Lenzerheidében, Bécsben és Londonban is megfordult, nemzetközi fényfestők gazdagították képi világát.

A látványos kültéri díszlet kívül-belül bejárható, izgalmasan világított, hatalmas objektum volt, amely nemcsak lenyűgöző látvány, de a szociális érzékenységet is támogató munka volt. A szánkókat az installáció elbontása után az SOS Gyermekfalu rászorulóinak adományozta a Hello Wood.

Ötezer darab tűzifából építkezett az az általuk tervezett dizájnfa az Erzsébet téren, amely egyben kilátóhelyként is szolgált. Az alapanyag az ünnepek után rászoruló családokhoz került, amiben a Design Terminál és az Ökumenikus Segélyszervezet egyszerre volt közreműködő. 2017 óta rendszeresen állítanak ki az első változathoz hasonló adományfákat, a tűzifát mindig rászoruló családok kapják meg.

Az előbbiekhez képest kicsit más céllal, de a Manchester-fa nevű dizájnelem is az újrahasznosíthatóság jegyében született meg.

2015-ben manchesteri fiatalok úgy határoztak, hogy építenek maguknak egy karácsonyfát, amelynek lécekből készült ágait közösségi erőforrásokból a tér megépítéséhez használnak fel.

A különböző méretű falécek ma a Pilcrow Pub részét képezik.

Formailag a Lightbox-fa tér el leginkább a korábbiaktól, merthogy ez hasonlít a legkevésbé a klasszikus karácsonyfára, hiszen a fakockákból és lightboxokból épített rendszerről van szó. A fát egy 110 méteres LED-fényszalag világította meg, és három oldalról bejárható volt.

Az alkotók a koncertterem elé építették, az egyes megvilágított dobozok a Müpa fellépőinek nevét vagy koncertjeit reklámozták. A formabontó karácsonyfa az újrahasznosítás jegyében született, így karácsony után lebontották és sajtófalat építettek belőle.