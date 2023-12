– Készül valamiféle kivételes „mutatvánnyal” a Beatrice erre az évfordulóra?

– Igazából a mi koncertjeinkre nem jellemző a különleges színpadkép, de ezúttal nagyon professzionális színpadi látvánnyal dolgozunk, majdnem olyan lesz, mint egy színházi előadás.

A mi életünkről fog szólni, amit itt Európában élünk, és arról, hogy mit jelent számunkra a magyarságunk.

Nagy Feró szerint a szovjet ma Nyugatról fenyeget. Fotó: Kurucz Árpád

Én úgy érzem, hogy két csizma közé vagyunk beszorítva újkori történelmünkben: a szovjet és az amerikai csizma közé. De úgy is fogalmazhatnánk, hogy a szovjet most Nyugatról fenyeget minket. Amerika pedig olyan nagyhatalom, amely mindig úgy tesz, mintha a barátunk volna, de közben parancsolgat nekünk. A koncert helyzetkép: megállapítjuk, hogy itt élünk, ebben a közegben kell alkotnunk.

– Az ellenálló attitűd folyamatos a Beatrice elmúlt 45 évében…

– Most azért vagyunk rendszerellenesek, mert az Európai Unió ellen vagyunk. A rockzene mindig is politizált. Aki játssza a függetlent, az általában baloldali, nincs olyan, hogy valaki független – szerintem. Ez képmutatás. Engem viszont nem érdekel, hogy azért, mert híve vagyok Orbánnak, valaki nem szeret.

– Ma is kap a Fidesszel szimpatizáló megnyilvánulásai miatt kritikákat akár a zenei világból?

– A fizetett trollok rendszeresen beszólnak nekem. Ha politikailag támadnak, az általában lepattan rólam. Én úgy látom, hogy ma Magyarországon a könnyűzenei együttesek hetven százaléka a jobboldallal szimpatizál. Más kérdés, hogy mit mondanak, mert nem mindenki vállalhatja ezt.

Én vállalom: nem vagyok független. Magamtól is függök például.

– A Beatrice nagy sikere a rendszerváltással jött el, de a zenekar eredeti formációja már korábban feloszlott.

– Igen: a rendszerváltáskor nagyon divatosak lettünk, mert addigra bizonyítani akarta a hatalom, hogy mindent lehet, még minket is lehet játszani. Szerintem az már nem az a Beatrice volt, mégis nagyon nagy sikere lett. Amikor megcsináltam a Garázs című műsort, akkor még egy állami díjat is kaptam. Két évre rá megszűnt a Garázs, mert engem kitettek a partvonalon túlra. Lassan rájött az ember, hogy semmiféle szabadság nincsen. Most úgy látom, hogy igazából a 2010-es éveket kellett kivárni, hogy tényleg „mindent ki lehessen mondani”. A rádiók egy része ma sem nagyon adja le egyébként az új dalainkat. A szerkesztők olyan világban nevelkedtek fel, hogy a mi dalainkat nem ismerik, ezért egyszerűen nem is illesztik bele azokat a rádió zenei kultúrájába.

Úgy látom, hogy az igazi rendszerváltás most zajlik, a kulturális életben is nagyon jól látható ez. Hogyan lehetséges, hogy a Katona József Színház kedvezményt adott Gyurcsány Ferenc pártjának? És kiment azóta két rendőr, hogy ezt az ügyet megvizsgálja?

Nagy Feró: Én nem vagyok független. Fotó: Kurucz Árpád

Nem, hanem egyszerűen megyünk tovább, mintha mi sem történt volna. Azt gondolom, hogy azonnal le kellene mondania a színház vezetésének. Azért, mert demokrácia van, és ők „állítólag” függetlenek. És az hogyan lehetséges, hogy a fővárosban két darab nemzeti érzelmű színház van a mai napig? Miért neveljük a népet valami független művészetre?

– Az ős-Beatrice is fellép a koncerten?

– Nem, mert én most azt szeretném bemutatni, hogy 2023-ban milyen a Beatrice. A koncertműsor felét az elmúlt tíz év dalaiból állítottuk össze.

– Mi a legnagyobb fenyegetés, amivel szemben lázad ma a rockzene?

– Az a világ nagy hazugsága, hogy a demokrácia nyugati formáját az egyetlen lehetséges igazságként adják elő. A liberális kifejezésnek meg nincs is meg az értelme. A demokrácia nagyon fontos lehetne, de sajnos el van torzítva, a demokraták így aztán nem is demokratikusan működnek. Számomra az nem demokrácia, ha „beverik a pofámat”, mert olyat mondok, ami nem a kedvükre való. Mondjon nekem valaki egy olyan formátumú politikust ma a világból, mint Orbán Viktor miniszterelnök! Én úgy gondolom, hogy David Pressman, Amerika budapesti nagykövete nyíltan provokál minket. Engem zavar, amikor bejelenti, hogy meleg, a párja egy férfi.

Nem vagyok homofób, de mi közöm a magánéletéhez? Persze ha én ezt ki merem mondani, akkor engem homofóbnak kiáltanak ki az úgynevezett független demokraták.

– A régi Ricse-dalok közül melyek hangzanak el a koncerten?

Amerika úgy csinál, mintha a barátunk lenne, közben parancsolgat. Fotó: Kurucz Árpád

– Néhány mára elfeledett, de azóta is egyformán aktuális dalunk biztosan. Itt van például a XX. század című régi számunk, ami úgy kezdődik: „Magyar vagyok, magyarnak születtem, / Árulók és gonosztevők uralkodtak felettem.” Én azt gondolom, hogy ennek a koncertnek a legfőbb üzenete az lesz, amit magamnak így szoktam megfogalmazni: menjünk optimistán a reménytelenségbe!

