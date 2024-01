A Csokonai KözTér új bemutatója

Magáról az előadásról is szó esett. Madák Zsuzsanna elmondta, hogy az előadás előtt az előtérben a nézőknek különböző installációkat mutatnak be. Érdemes 15 perccel korábban érkezni, hiszen ezek az alkotások segíthetnek a ráhangolódásban, kijelölik a kereteket, felkelthetik az érdeklődést, elindíthatják a gondolkodást, beindíthatnak bizonyos asszociációkat. Hangsúlyozta, azt szeretné, hogy az előadás formanyelvében is megjelenjen, hogy a közösségi színház alapvetően egy picit demokratizálja magát a színházat – akik általában nézők szoktak lenni, azok most egy kicsit hozzátesznek a színház repertoárjához. Tehát az előadás arról is szól, hogy milyen az, amikor a civil alkotó is a része a színháznak.