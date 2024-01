Tavasszal Budapestre érkezik David Helfgott zongoraművész

Mint arról a koncertet szervező Green Stage Production iroda tájékoztat, a világhírű ausztrál zongoraművész estjének középpontjában olyan kivételes, halhatatlan művek állnak majd, mint

Chopin bensőséges és mélyén rejlő érzelmekkel teli Ballade No 1 G-mollban szerzeménye, illetve az örökké aktuális Ballade No 4 F-mollban, amely garantáltan megérinti a lelket. Liszt Ferenc lenyűgöző Ballade No 2 B-mollban alkotásán keresztül betekintést nyerünk a zongorajáték mesterfokába, az Un Sospiro című etűd pedig a szerelem káprázatát eleveníti meg. A feledhetetlen Beethoven ikonikus Appassionata című, 23. szonátája mellett Mendelssohn különleges Rondo Capriccioso című darabja szintén felcsendül a zsinagóga falain belül. A forradalmi Addinsall fenséges Warsaw Concertója olyan zenei freskót idéz, amelyben a romantika és a szenvedély egyesül, de nem maradhat el Chopin Op.24 A-moll etűdje, a Winter Wind, mely igazi hóvihart kavar.

A művészet ereje együtt él a zongorahangokban és azokban a mélységekben, amelyek csak a zene nyelvén érthetők. A koncert szervezői arra is felhívják a figyelmet, hogy a látogatónak a zsidó hitéleti előírásokat be kell tartaniuk az est során. Ennek értelmében az épületbe a férfiak kizárólag fedett fejjel, nők fedett vállal léphetnek be és tartózkodhatnak.

A világhírű zongoraművész tavasszal Budapestre érkezik. Fotó: AFP/Frank Hammerschmidt

A zongoraművész élettörténetén alapuló Shine, azaz Ragyogj! című életrajzi dráma hét Oscar-díjra kapott jelölést. A főszereplő, Geoffrey Rush elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó Golden Globe-ot. A film 1996-os nemzetközi bemutatója óta nagy sikert aratott. Helfgott 1996 októberében négy egymást követő telt házas koncerttel történelmi pillanatot teremtett a Sydney Operaházban, majd világ körüli turnéra indult, fellépve az USA és Kanada számos városában. A zongoraművész rendszeresen turnézik világszerte, olyan neves helyszíneken lépve színpadra, mint például a pekingi Zenei Fesztivál, a bécsi Musikverein vagy a londoni Royal Albert Hall.

David Helfgott Melbourne-ben született. Már gyermekként megmutatkozott kiemelkedő zongoraművészeti tehetsége. A Royal College of Music hallgatójaként Londonban több díjat is elnyert. Azonban – amint azt a Ragyogj! című film is felidézi – egyre növekvő érzelmi instabilitással és lelki izgatottsággal kellett megküzdenie. Az 1970-es évek során a gyakori kórházi kezelések időszakát élte meg, ezt követően az 1980-as években tért vissza a koncertpódiumra.

A koncertre erre a linkre kattintva válthatnak jegyet.

Borítókép: A zongoraművész életét a Ragyogj! című is megörökíti (Fotó: MTI/Mohai Balázs)