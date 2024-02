Aranjuezi gitárverseny Rafael Aguirre előadásában

Több mint húsz éve adta elő először, addigra pedig hallás után meg is tanulta az egészet. Elárulta, hogy jelenleg Madridban él, nagyjából háromszáz méterre attól a háztól, amiben egykor De la Maza lakott. 2018-ban pedig ő is eljátszhatta a darabot a Spanyol Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarával, méghozzá ugyanazon a helyszínen, amit egykor annak a bizonyos kazettának a borítója is ábrázolt.