Kutyák is kaphatnak Oscar-díjat?

A kutya Pálma-díj után lesz-e kutya Oscar-díj?

Nem valószínű, de könnyen lehet, hogy egy kiskutya viszi el idén a show-t az Oscar-gálán. Tavaly év vége óta látható a mozikban az Egy zuhanás anatómiája című francia filmdráma. Az alkotás komoly témákat boncolgató tárgyalótermi thriller, számos díjat elnyert már, de öt kategóriában Oscar-esélyes is. Az Oscar-díj átadó előtti félprotokolláris eseményeken, az úgynevezett jelöltek ebédjén is a film négylábú főszereplője volt a figyelem középpontjában.

Messi, a hétéves border collie az alakításáért a 76. cannes-i fesztiválon átvehette a kutya Pálma-díjat.

Az elismerés megmutatja, hogy az állatoknak és idomítóiknak milyen nagy jelentőségük van a filmek világában.

Írásunkban sorra vesszük a filmtörténelem legjobb kutyás filmjeit, melyekben az állatok alakítása kulcsfontosságú volt, és ugyancsak megért volna egy-egy szépen csillogó serleget.

Kutyák a filmvásznon

A kutyák filmvásznon szerepeltetése többnyire elválaszthatatlan a családi mozifilmek műfajától. Ezeknek a filmeknek a dömpingje többnyire az 1980-as és 1990-es évekre tehető. Számos klasszikus, nagy kutyás alakítás is ekkor készült.

Igaz, a kutyás filmek története jóval régebbre nyúlik vissza.

A filmtörténelem egyik legtöbb részt megérő kutyás filmje a Rin Tin Tin volt, amely 1922 és 1976 között több mint harminc epizódot számlált, több tucat beidomított házi kedvenccel.

Kutyák a filmvásznon. Ő volt az egyik első Rin Tin Tin (1929). Forrás: Wikipédia

A német juhász kutya első kalandjai után egy bő évtizeddel követte Eric Knight Lassie-novellája.

Knight a kutyás történetét 1940-ben önálló regényben is kiadta, amely egyenes utat jelentett a sikerhez és a hollywoodi filmadaptációhoz.

1943-ra készült el az első, Lassie hazatér című film, amelynek újraforgatott verziója 2005-ben jött létre. Lassie, a skót juhász annyira népszerű lett, hogy 1954-ben önálló televíziós sorozatot is kapott. A kutyás filmek iránti múlhatatlan szeretetet és érdeklődést jól tükrözi, hogy a Lassie-filmekből 12 mozifilm is készült.

Akció, család és a kihagyhatatlan kutyák

A Kutyám, Jerry Lee című 1989-es akciófilmben a megbízható társ mellett a rendőrkutya nyomozó karaktere vált dominánssá. A német juhász minden rosszfiút kiszimatolt, és ha kellett, ellátta a baját. A film a következő évtizedekben még két feledhető folytatást is kapott.

A 1990-es évek cukiságfaktorát Beethoven állította maximális szintre.

A családi vígjáték főhőse egy mindig nyáladzó bernáthegyi kutya, akiért megőrültek a nézők. A szőrös behemót számos kisgyermeknek lett a kedvence, így nem meglepő, hogy a film 1993-ban folytatást kapott, továbbá egy rövid életű tévésorozat is készült a kutya kalandjairól.

Ugyancsak 1993-ban jelent meg az Úton hazafelé: Egy hihetetlen utazás című kutyás film, ahol már nem is egy, hanem három kutya történetét ismerhettük meg megannyi kalandon és megpróbáltatáson keresztül. Természetesen a film folytatása ez esetben sem maradhatott el, 1993-ban San Franciscóban játszódott tovább a mancsos csapat története.

Wally Cameron regénye, az Egy kutya négy élete 2017-ben érkezett meg a mozikba. A filmdráma vegyes fogadtatásban részesült a szakmától, a közönség azonban szerette, és szem nem maradt szárazon a kutyasorsok láttán. A film jelentős bevételt hozott, így nem kellett sokat várni a folytatásra, az Egy kutya napjára, amelyet 2019-ben mutattak be.

Magyar kutyacsillagok

1975–1976 között készült el Szamos Rudolf könyvei alapján a Kántor. Az ötrészes tévéfilm-sorozat igen népszerű volt a maga korában. A produkciót az NDK-ban is nagy sikerrel mutatták be, ezért Szamos Rudolf úgy vélte, hogy jelentős hatással lehetett a két évtizeddel későbbi, Rex felügyelő című osztrák–német–olasz krimisorozatra is.

Kevesen tudják, de nemcsak Messi, az Egy zuhanás anatómiája című film border collie-ja nyerte el a kutya Pálma-díjat, hanem 2014-ben Body és Luke is.

A kutyák Mundruczó Kornél Fehér isten című filmjében is szerepeltek, így vannak elismert magyar mancsok is a kutyacsillagok között.

Borítókép: Részlet Mundruczó Kornél cannes-i díjnyertes filmjéből, a Fehér istenből (Forrás: YouTube/InterCom)