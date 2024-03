Kávéházi hangulat a MOM Kultban

A Budapest Bár zenekarról és tagjairól

Az együttes történetének gyökerei 2007-ig nyúlnak vissza, amikor is Farkas Róbert – eredetileg egy lemez erejéig – zenekara köré gyűjtötte a hazai rockzene ismert alakjait. A szándéka az volt, hogy új színekkel ötvözze és frissítse a kávéházi cigányzenei hagyományokat. A zenészek és énekesek laza szövetségének indult produkció azonban igazi csapattá nőtte ki magát, és azóta is egyre töretlen, sőt növekvő népszerűséggel lépnek fel fesztiválokon, koncertszínpadokon és a színházak világot jelentő deszkáin is. Repertoárjukon a páratlanul jó stílusérzékkel újrahangszerelt örökzöld filmslágerek, táncdalok, kuplék feldolgozása mellett ma már számos saját szerzemény is szerepel.

A zenekar vezetője, Farkas Róbert tanulmányait a Zeneakadémián végezte, zenei karrierjét pedig a 100 tagú Cigányzenekar tagjaként kezdte. Ennek köszönhetően már nagyon fiatalon világot látott. Az így szerzett tapasztalatok inspirálták arra, hogy a klasszikus zene mellett más zenei világokat – köztük a balkáni zenét, az autentikus cigányzenét és rockzenét – is megismerje. Hegedűn, gitáron, harmonikán és zongorán is játszik. A zenekar bőgőse Farkas Richárd, aki idősebb barátaitól leste el a zenélés fortélyait. A Budapest Bár mellett számos más világzenei és cigányzenei csapatnak is tagja. Ökrös Károly, az együttes harmonikása és billentyűse még a Zeneakadémián ismerkedett meg Farkas Róberttel. A hatalmas kottagyűjteményének és a muzsikálás terén szerzett tapasztalatának köszönhetően számára szinte nem létezik ismeretlen dallam. Kisvári Ferencet 2020-ban fia, Kisvári Bence váltotta a zenekar dobjainál. Az ifjú tehetség gyorsan beilleszkedett a csapatba, és ma már az alkotói folyamatokból is kiveszi a részét. Az együttes legfiatalabb tagja a cimbalmos, Ürmös Sándor, akit muzsikuscsalád gyermekeként már hatéves korában magával sodort a zene iránti szenvedély. 2019-ben második helyezést ért el a Nemzetközi Cimbalomversenyen.