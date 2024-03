Aki a halál szemébe nevetett

Honnan indult a magyar showman?

A kis Weisz Erik kalandvágya már korán megmutatkozott: tizenkét évesen elszökött családjától, és beállt egy vándorcirkuszba. Rengeteget edzett, futott, úszott, bokszolt, mintha már ekkor arra készült volna, hogy testi erejével és ügyességével valamiben a legkiválóbb legyen. Tizenhét évesen már a szabadulómutatványokban is kipróbálta magát. Egy ideig a hagyományos bűvészkedés vonzotta, akkoriban vette fel a Houdini művésznevet: ezzel példaképe előtt, a francia Jean-Eugene Robert-Houdin bűvész előtt tisztelgett. Titkolta magyar származását Amerikában, mert abban reménykedett, így sokkal több lehetősége lesz ismertté válni.

Houdini, a páratlan tehetségű művész egyre bonyolultabb mutatványokat állított össze. Fotó: Getty Images

1899-ben találkozott Martin Beck impresszárióval, azaz ügynökkel, ő javasolta a fiatal fiúnak, hogy szánjon több időt a szabadulós mutatványokra. Mentora le is szerződtette különböző varietékbe, és Erik egy évvel később már európai turnén vett részt.

Nagy feltűnést keltett, hogy a híres Scotland Yard bilincséből is kiszabadult. Ezt a mutatványt később sokszor megcsinálta, fejlesztette, a rend őrei mindenhol szívesen asszisztáltak mutatványaihoz. Bejárta Európát, a nézők rajongtak produkcióiért, így 1904-ben gazdagon tért vissza New Yorkba.

Sikert sikerre halmozott

Amerikában is lenyűgözte a nézőket előadásaival. Leghíresebb trükkjei közé tartozott, hogy egy hermetikusan lezárt, vízzel megtöltött óriási tejeskannából is kijutott. Nevezetes volt a betemetett gödörből való kiszabadulása, sőt, egyszer egy partra vetett bálna gyomrából is kiszabadult. Hiába tudta négy percig visszatartani a lélegzetét, mutatványai nagyon kockázatosak voltak, élete is gyakran veszélyben forgott: nemegyszer fordult elő, hogy az attrakció után elájult. Az egyik legmegdöbbentőbb bűvésztrükkje az volt, hogy egy arénában eltüntetett egy elefántot. Mutatványait többnyire maga találta ki, dús fantáziájának és ügyességének köszönhette hírnevét. Előadásaira tódultak a nézők, Houdini híres lett világszerte. Trükkjeinek titkait nem árulta el, sokat közülük a mai napig nem fejtettek meg.

A szabadulóművész annyi mindenbe belefogott, hogy felsorolni is nehéz lenne: könyvet írt, filmekben szerepelt, spiritisztaszeánszokra járt álruhában, hogy lebuktassa a sarlatánokat.

A repülés hőskora őt is elvarázsolta: igazi adrenalinfüggőként vásárolt is egy kétfedeles gépet – hogy rekordot állítson fel. Ausztráliába utazott, és ő lett az első ember, aki a földrészen meghódította az eget.

Fotó: Getty Images

Halála és az azt túlélő kultusz

Houdini 1926 októberében halt meg. Mint minden legendás alakhoz, az ő halálához is sok találgatás fűződik. Egy detroiti kórházban hunyt el, a diagnózis szerint perforálódott vakbél kiváltotta hashártyagyulladás miatt. Valószínűleg egy szerencsétlen baleset, egy diák tréfának szánt ütése okozta a halálos sérülést, de az a történet is terjedt, miszerint ősellenségei, a spiritiszták megmérgezték.

Élete annyira kalandos volt, hogy az írókat, filmeseket is megihlette: számos mű készült az életéről. 1975-ben posztumusz kapott egy csillagot a hollywoodi Hírességek sétányán.

Hagyatékát Las Vegas-i bűvészközpontjában féltve őrzi a világhírű illuzionista, David Copperfield. Budapesten is adóznak az emlékének: 2016 júniusában a budai Várban megnyílt a Houdini Ház. Itt egyrészt az Adrien Brody főszereplésével Magyarországon forgatott film kellékei is megtekinthetőek. Houdini eredeti bilincsei is a tárlat részét képzik, amelyek egyik leghíresebb mutatványának kellékei voltak. Az érdeklődők magánlevelezésébe is betekinthetnek és más érdekességeket is megtudhatnak róla.