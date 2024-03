A W. i. S. H. az indiai Spice Girls: jön egy újabb popzenei áttörés?

A legújabb indiai popzenei bandáról szóló cikkünkben az alábbi témákat érintjük:

A leghíresebb J-pop és K-pop előadók most új kihívást kaptak

A popzenei kifejezésekben a lokációt egyre inkább szokás jelölni, mellyel általában egy adott ország megkülönbözteti magát a külföldi popzenei kultúrától vagy kultúrához képest. A J-pop értelemszerűen a japán popzene rövidítése, ami kifejezetten az 1990-es évek környékén vált népszerűvé az országban. A K-pop a dél-koreai popzenét jelöli, amit mára már egy különálló műfajként tartanak számon. A popzene piaci, azaz fogyasztói kultúrához kapcsolódó oldala a K-pop példájából is látható, ugyanis Dél-Koreában is ügynökségek foglalkoznak előadókkal és zenekarokkal, hogy azok minél inkább eladhatóbbá és sikeresebbé válhassanak. Szinte zenei gyárakról beszélhetünk. A Világgazdaság számol be arról, hogy az egyik ilyen menedzsmentügynökség a HYBE, aminek a globális zeneipar nagyágyúi közé is sikerült betörnie, sőt, ők képviselik a népszerű fiúegyüttest, a BTS nevű formációt. A BTS 2013-ban robbant be a köztudatba könnyed, fiatalokat könnyen megszólító nótákkal.

Hatalmas rajongótáboruk van, amit jól bizonyít az is, hogy a Dynamite című dalukhoz készült videóklipjüknek már több mint 1,8 milliárd megtekintése van a YouTube-on. A Dynamite különlegessége, hogy ez az első olyan dal, amelyet a zenekar teljes egészében angol nyelven énekelt fel.

A K-pop iránti rajongás globális méreteket öltött, azonban ez nem meglepő, hiszen az 1990-es évektől indult a hallyu, azaz a koreai hullám, ami az egész dél-koreai kultúrát világszerte ismertté tette. Ennek a tendenciának nem kizárólagosan, de fontos pillére a zene.

„A koreai hullámnak is nevezett hallyu egyik fontos pillére a zene, ami magában foglalja a modern K-pop és a hagyományos K-gugak műfajokat is. Előbbi már szinte mindennapjaink részévé vált, elég, ha csak bekapcsoljuk a rádiót. De a K-gugak térnyerése még csak most következik. Koreában a modernizáció mellett nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok tiszteletére, így a tradicionális zenére is”

— írtuk egy korábbi cikkünkben.

Új lánybanda a nemzetközi zeneipari áttörés kapujában?

A csapatnak négy fiatal lány a tagja, akik ránézésre egytől egyig más karakterek, azonban hangjuk kiválóan harmonizál egymással. Lazeez című dalukhoz készült videoklipjükben táncos tudásukat is megmutatták, amiben az indiai kultúrában jellemző mozgásvilág pillanatai is láthatók, zenei szinten pedig indiai zenei hatás ismerhető fel. Összességében egy, a popzenére jellemző laza és bulizós muzsika született. Egy, a BBC Asian Networknek adott interjúban Zo úgy nyilatkozott, hogy a dal a modern nő ünnepléséről és az önszeretetre való bátorításról szól. A cím urdu nyelvű, jelentése finom vagy ízletes.

A mainstream női banda példaképei a Spice Girls és a Little Mix formációk

A W. i. S. H. tagjai elárulták, hogy inspirálónak tartanak számos női zenei formációt és a siker érdekében igyekeznek olyan népszerű nyugati együtteseket tanulmányozni, mint a Spice Girls vagy éppen a Little Mix.

Minden idők egyik legsikeresebb popzenei lánybandája a Spice Girls (Forrás: Spice Girls Facebook-oldala)

A Spice Girls világhírű együttes, akik két év alatt két egymást követű number one albumot készítettek és kilenc daluk vált világslágerré és számos díjat – például Brit Awards, American Music Awards, MTC Europe Music Awards – zsebeltek be. Érdekesség, hogy Melanie Chisholm, azaz Sporty Spice Magyarországon is járt már 2004-ben, amikor Szegedre, a Deja vu fesztiválra látogatott.

A Little Mix a brit X-faktor kreálmánya, ugyanis a banda tagjai 2011-ben külön jelentkeztek a zenei tehetségkutatóba, ám előzetes terveik, azaz a dédelgetett egyéni karrierút helyett egy másik lehetőséget kaptak a műsortól. A hazai és a nemzetközi versenyekben sem volt eddig ritka, hogy a zsűri mesterségesen összeállított egy bandát szóló jelentkezők kiválogatásával, ezzel esélyt adva több ígéretes tehetségnek a megmutatkozásra. A Little Mix egy ilyen döntésnek az eredménye, abból is egy egészen sikeresé. A lánybanda 2011-ben nyerte meg az X-Faktort, fennállásuk alatt több stúdióalbumot adtak ki, néhány éve viszont visszavonultak, hogy magánéletükre és családjaikra tudjanak koncentrálni.

Egy sikeres popzenei banda: Little Mix (Forrás: Little Mix Facebook-oldal)

Kollaboráció a K-pop és az I-pop bandák között?

Ez már a jövő zenéje, azonban az indiai lányok láthatóan nem zárkóznak el egy lehetséges kollaboráció elől. Sim a BBC-interjúban úgy nyilatkozott, hogy szeretik a BTS-t, mindketten négyen vannak és szerinte egy csodálatos dalt tudnának közösen összehozni.