Követőkre vár a Honthy-díj alapítójának példája

Honthy Hanna azért is tűnt jó választásnak – ellenben például az operett műfajában szintén nagyot alkotó Fedák Sárihoz képest –, mert Honthyhoz még a ma élő embereknek is van valamilyen személyes kötődése, élménye, ha máshonnan nem, felvételről. Az ő művészetében van egy alapvető kulcs, ami a személyesség. Ezt a XX. században Honthy tudta a legjobban. Kinézett a közönségre, kapcsolatot tartott a publikummal: ahogy ő színpadra lépett, a néző máris azt érezte, hogy itt lesz egy olyan játék, amibe ő be lesz vonva, amiben ő együtt fog játszani a művésszel.