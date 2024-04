„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit!”

– A Petőfi család síremlékének felújítása egy nagyon kedves történet, mert Rákay Philip producer, amikor elkezdte a Most vagy soha! című filmet forgatni, azzal kereste meg a Nemzeti Örökség Intézetet, hogy a Petőfi család síremlékét szeretné méltó állapotba hozni. Nagyon lelkesen támogattuk ezt a kezdeményezést, sőt még a teljes környezetet is megújítottuk, mert az a fajta, a dualizmus korára jellemző mecénási hagyomány éled ezzel újjá, hogy nemcsak az államnak kell ilyen feladatokat végrehajtani, hanem magánemberek is kezdeményezhetik.