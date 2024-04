Nem semmi lejátszási listát hozott létre a Spotify

Ezekből a felvetésekből merítve a Museum for the United Nations (Egyesült Nemzetek Múzeuma) a Sounds Right elnevezésű kezdeményezés részeként különleges együttműködést dolgozott ki a Spotify-jal és az AKQA nevű digitális ügynökséggel annak érdekében, hogy a természetet saját jogú művészként ismerjék el, lehetővé téve számára, hogy jogdíjat zsebeljen be, amit saját védelmére fordíthat. A projekt a Föld napja előtt indult, és jelenleg kétféle lejátszási listát kínál.

A Spotify ezúttal a természet hangjaival operál (Fotó: Shuterstock)

Az első „a Feat. NATURE" lejátszási lista, amely világhírű előadók munkáit sorakoztatja fel, nem is akárhogy, mivel a hallgatók kedvenc számaikat lebilincselő természeti hangokkal újrakeverve hallhatják. David Bowie „Get Real” című művében például állati üvöltéssel fokozzák a muzsikát.

A második lejátszási lista „az ambient nature”, amelyben a hallgatók a természet nyugtató hangjait élvezhetik, úgy mint a trópusi esőt vagy „a tenger tájainak szimfóniáját”.

A podcastok szerelmeseinek is tartogat csemegéket eme lista: ezek az éghajlatváltozás, a környezettudatosság témaköreit is körbejárják.

De milyen bevételekre számíthat az anyatermészet? Az ambient hangokat tartalmazó profil zeneszámaiból a jogdíjak hatvan százaléka, illetve a mixelt verziók legalább ötven százaléka illeti a természetet. A befolyt összeget a biodiverzitás megőrzésére és helyreállítására (főképp az Indiai-óceáni szigetekre, az Atlanti-óceán erdőire és a Fülöp-szigetekre koncentrálva) fókuszáló projekteknek adományozzák az akció ötletgazdái, akik ráadásul egyéni adományokat is szívesen fogadnak a GoFundMe oldalon.

A befutott bevételt az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is működő jótékonysági szervezet, az EarthPercent gyűjti majd össze, elosztásáról pedig az őslakosok képviselői, tudósok, természetvédelmi szakértők és környezetvédelmi aktivisták döntenek.