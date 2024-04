Szvorák Katalin: A pünkösdöt dalolva igazán csodálatos megélni

Szvorák Katalin elmondta, hogy a koncertet Leányfalun rendezik meg, ahol két zenésztársa is vele lesz: Cserta Balázs fúvós, Csörsz Rumen István pedig pengetős hangszereken játszik majd.

Szvorák Katalin népdalénekes a zarándokmisén, melyet a Fatimai Szent Szűz tiszteletére tartottak Alsószentivánon 2021. október 13-án. Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Nagy Norbert

– Azért is kedves nekem ez a lemezanyag, mert több éve született egy csodálatos szlovák népköltési antológia Varga Imre Illyés Gyula-díjas felvidéki költőnek köszönhetően. Annyira megtetszett nekem ez a kötet, ez a széles spektrumú anyag, hogy azt szerettem volna, hogy ebből egy lemez is szülessen. Válogattam belőle szebbnél szebb anyagokat. Rengeteg Bartók-gyűjtés is van rajta, nagyon szép szénagyűjtő-, aratódalok, altatók Zólyom környékéről. Tulajdonképpen az életünk minden egyes szegletéhez vannak benne érdekességek: gyerekjátékdalok, különleges juhásznóták.

Azért is olyan kedvesek nekem ezek a dalok, mert rájöttem arra, hogy mennyire közel állnak hozzám érzelmileg ezek a dallamok – fejtette ki a népdalénekes, aki azt is elmesélte, hogy kiderült: a Szvorák egy szláv név, és a férje segítségével kiderítették, hogy a felvidéki származású művésznő ükapja egy gyetvai bacsa volt.

– A Szvorák név a szvarog szóra nagyon hasonlít, ami Isten kovácsát jelenti a szlávoknál. Érzelmileg ez engem nagyon megérintett, és rájöttem, hogy a magyar után mennyire közel állnak hozzám ezek a dallamok. Itt vannak az északi szomszédaink, és milyen jó dolog az, ha megismerhetjük őket közelről, mert minden népet, a lelkületüket a népzenéjükön keresztül tudjuk igazán megismerni – jegyezte meg az előadóművész. Az is szóba került, hogy vonzódása a szláv népművészethez nem volt mindig ilyen erős.

Losoncon születtem, Pinc és Fülek volt az a kis háromszög, ahol leéltem az első húsz évemet. Annak idején nagyon-nagyon távol tartottam magamat a szlovák kultúrától, de amikor átjöttem Magyarországra, rájöttem, hogy ki kell nyitni ezt a horizontot, és valóban meg kell őket ismerni, mert ezáltal gazdagodunk.

– Szép számban jelentek meg többnyelvű lemezsorozataim az ünnepeket felsorakoztatva. Volt, ahol 12 nyelven énekeltem – szlovákul is –, és mindig boldogság töltött el, amikor ilyen dallamú vagy szövegű dalokra találtam. Például az új lemezen is elhangzik az Aranyhidat csinálunk, ami magyar és szlovák nyelven is hasonlóan hangzik. De ugyanígy rajta van a tücsöklakodalom. A szlovákoknál a szúnyog, a magyaroknál a tücsök kéri meg a legyet. Nagyon sok hasonló, kedves dolog van a két nép folklórjában – jegyezte meg az énekesnő.

A műsorvezető felvetette, hogy közeleg pünkösd ünnepe, ami a népművészetben is hangsúlyos téma, s megkérdezte az előadóművészt, készül-e valamivel erre az alkalomra.

– Hát hogyne! A pünkösdöt dalolva igazán csodálatos megélni! Június 1-jén este fél 9-kor az idén ötvenéves Vujicsics együttes koncertjén vendégeskedhetek Szentendrén, a skanzen amfiteátrumában. Velük több lemezen is együtt dolgoztam. Ezúttal kólókat fogunk közösen játszani.

A Kossuth rádió Kalendárium című műsorában Szvorák Katalinnal készült interjút teljes egészében a Médiaklikk oldalán hallgathatják meg.