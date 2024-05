Egy viharos történelmi korszak nagy krónikására emlékeznek Balatonfüreden

Szentmártoni János úgy fogalmazott: – Jókai Mór kultusza nem csupán az irodalom iránti szeretet kifejezése, hanem folyamatos emlékezés egy olyan emberre, akinek tollából megannyi kaland, bölcsesség és emberi mélység áradt. A történetei által megőrzött értékek továbbra is inspirálnak, mindennapi életünkben, társadalmunk alakításában és kulturális örökségünk ápolásában – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy az Országgyűlés 2025-öt a 200 éve született Jókai Mór és a 150 éve született Klebelsberg Kuno tiszteletére emlékévvé nyilvánította.

A felújított Jókai hajó. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Jókai Mór a 19. század egyik legkiemelkedőbb alakja volt, hat évtizedes pályafutása során káprázatos műveivel és páratlan fantáziájával mély nyomot hagyott nemcsak a magyar irodalom és az anyanyelv történetében, de mindmáig hatóan generációk szellemi fejlődésében, történelmi műveltségében és nemzeti identitásában is.

Az alkotó élete és munkássága a múlt, a jelen és a jövő kereszteződési pontján található, és a Magyar Írószövetség is 2018 óta Jókai Mór születésének napján ünnepli a magyar széppróza napját. Jókai Mór nem csupán világhírű író volt, nem csupán a magyar nép nagy mesélője, de közéleti szereplőként is maradandót alkotott, az Interparlamentáris Unió magyar képviselőcsoportjának első elnökeként nemzetközi szinten is hozzájárult a magyar kérdések jobb megértéséhez – idézte fel Szentmártoni János. Megjegyezte, hogy Jókai szerkesztőként, tudósítóként és az események alakítójaként Petőfi mellett egy viharos történelmi korszak nagy krónikása is volt egyben.

A Reformkori Hagyományőrzők Társaságának tagjai Balatonfüreden. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Bóka István, Balatonfüred polgármestere köszöntőjében kiemelte: a város arculatát, programjait meghatározzák a Jókai-kultusz elemei. Szerinte Jókai Mór művészete, romantikája, a világ, amelyet benépesített hőseivel, olyan értékekre épülnek, amelyek ma is hitelesek, ugyanakkor fájóan hiányoznak a mai korból. Szükség van a lelkünket ápoló szelíd mesemondóra.

A település vezetője jelezte: az idén is gazdag irodalmi programokkal készültek az emléknapokra, de a jövő évben, Jókai Mór születésének 200. évfordulójára is színes, változatos rendezvényeket terveznek.

A kétnapos Jókai-napok programjában könyv- és folyóirat-bemutató, kerekasztal-beszélgetés és tárlatvezetés is szerepel, szombaton pedig a Koloska-völgyben megrendezik a hagyományos Jókai-bableves-főző versenyt.