Magyarországon nem is tudjuk, mit jelent a határon túliaknak ez az együttes

A Kaláka igazi hungarikum, elévülhetetlen érdemei vannak a magyar irodalom és nyelv népszerűsítésében, amit az Amerikában nevelkedett rendezőnő, Pigniczky Réka példája is jól mutat, aki az idén már 55 éves zenekarról forgatott nagyszabású dokumentumfilmet. A stáb mindenhova követte a zenészeket, idővel pedig annyira összeszoktak, hogy már csak viccesen „stábalákának” nevezték magukat.

Dokumentumfilm készült az 55 éves Kaláka együttesről. Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Kaláka és az összmagyarság

A rendező Gellér-Varga Zsuzsannával közösen írta a forgatókönyvet, akit gyerekként szintén megbabonázott az együttes. Pigniczky Réka korábban úgy nyilatkozott, szerinte a film többek között a Kaláka és az összmagyarság kapcsolatáról szól.

Érdekes, hogy én Amerikában nőttem fel, Zsuzsi meg Magyarországon, de mindketten Kalákát hallgattunk gyerekkorunkban. Nekünk odakint másért volt fontos, mint itthon, egy falat kenyér volt az ő zenéjük, akkor még nem lehetett folyamatosan ideutazni, de a szüleinknek nagyon fontos volt, hogy tanuljunk magyarul. Ebben a Kalákának és a dalainak nagy szerepe volt. A szórványmagyarságnak, a magyar diaszpórának, a külföldön élő magyaroknak is nagyon fontos a Kaláka, és ezt sokan nem is tudják Magyarországon.

Mint maga az együttes, a film is nehezen sorolható be egy műfajba: egyszerre zenés dokumentumfilm, road movie (az alkotók Magyarország, Erdély és a Vajdaság mellett még Dél-Amerikába is elkísérték az együttest) és portréfilm a Kaláka egykori és mostani tagjairól: Becze Gáborról, Gryllus Dánielről, Gryllus Vilmosról, Huzella Péterről, Major Gáborról, Mikó Istvánról és Radványi Balázsról – írtuk pár nappal ezelőtt a mozis premiert beharangozó cikkünkben. Most azonban a Hír TV filmes háttérműsorából, a Svenkből még többet megtudhatunk a filmről.

Bár a film már a dobozban várja a bemutatót, Pigniczky Réka már-már lehetetlen feladatnak nevezte a film elkészítését, ami komoly kihívást jelentett:

Lehetetlen 55 évet összesűríteni másfél órában úgy, hogy az nézhető legyen, ne legyen olyan tömör, hogy mindenki elaludjon rajta, és hogyan lehet mindezt úgy elkészíteni, hogy nemcsak a Kaláka-esszenciát adjuk át, hanem hogy ez egy mozis közönségélmény is legyen? Ugyanis nem azért csinálunk filmet, hogy kipipáljuk, és akkor menjen a tévén. Ez nagyon nagy kihívás volt.

A zenekar tagjai elárulták, hogy nagyon gyakran érezték, milyen sok erőt és örömöt adnak az embereknek, és hogy szerencsére sosem akadályozták vagy korlátozták őket a zenélésben.

Ha nem is mondhatnám, hogy támogattak, de mindenesetre hagyták, hogy csináljuk, amit akarunk, és hát mi csináltunk! Ennyi volt az egész.

– állapította meg az alapító tag Gryllus Dániel. Mind mondta, ezt a fajta zenélést nem lehet megunni, mert egymást követik a generációk, sok rajongó néha már az unokáját hozza a koncertekre, mondván, hogy ő is ezen nőtt fel.

„Ez a legjobb formája a visszaigazolásnak, mikor valaki gyerekkorában szeret valamit, aztán nagyobb lesz, rálát messzebbről, és akkor azt mondja, hogy ez tényleg jó volt, hát akkor az én gyerekemnek is ezt adom. Ez egy abszolút megerősítő visszaigazolás.”

A Svenk teljes adását szombaton 23.30-kor láthatják a Hír TV műsorán, az ismétlés vasárnap reggel 7.30-kor lesz.