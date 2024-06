Mit kapott Rod Stewart Budapesten?

Budapesten adott koncertet június 22-én a brit világsztár, Rod Stewart. A 79 éves énekes One Last Time című turnéjának állomásaként látogatott el hozzánk, és a jó kétórás koncertet olyan energikusan csinálta végig, mintha a közelében sem járna a nyolcadik x-nek. A legnagyobb slágereit adta elő, több mint húsz számot, az Addicted To Love-tól egészen az utolsóként elénekelt Sailingig. Stewart egyáltalán nem akarta megúszni az estét, mindent beleadott, ebben pedig sokat segített neki a három vokalista hölgy és a kísérőzenészei, akik több ismert számnál skót zenei motívumokkal lepték meg a közönséget, utalva az énekes skót származására.

Rod Stewart. Fotó: AFP/Nurphoto/Dylan Morrison

Volt azonban még egy meglepetés, amit taps helyett hangos füttykoncerttel díjazott a közönség. Stewart ukrán nemzeti színekbe öltözve, kék öltönyben és sárga ingben énekelte el 1991-es, Rhythm of My Heart című, általa háborúellenes dalként hivatkozott slágerét. Mindeközben az óriási kivetítőkön az orosz–ukrán háború képeit, szétbombázott városokat láthatott a közönség, végül pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fényképét. A politikai akciót az internetre felkerült felvételek tanúsága szerint felháborodással fogadta és kifütyülte az addig lelkes közönség. Nem ez volt az első eset Rod Stewart turnéján: június 14-én Lipcsében is hasonló reakció fogadta Zelenszkij megjelenítését.

Rod Stewart a németországi eset után a PA hírügynökségnek kijelentette, hogy kezdettől fogva támogatja az ukrán népet ebben a háborúban, és a jövőben is így fog tenni. Sőt, azt is felidézte, hogy több teherautónyi ellátmányt küldött az országba és fizeti egy héttagú ukrán család lakhatását is Nagy-Britanniában. – Putyint meg kell állítani – tette hozzá.

Budapesten Stewart azonban olyasmivel is szembesült, amivel tőlünk nyugatra aligha.

A Grammy-díjas énekes ugyanis ellátogatott a Terror Háza Múzeumba, melynek vendégkönyvébe azt írta: „Fantasztikus, de szomorú, szívbemarkoló küzdelem”. A látogatás azért is fontos momentum, mert a Terror Háza Múzeum a nyugati fősodortól gyökeresen eltérő szemlélettel mutatja be a XX. századi totalitárius rendszerek, a nácizmus és a kommunizmus elképesztő kegyetlenségét, bizonyítva, hogy a két megvalósult ideológia azonos szinten említése nemcsak lehetséges, de elkerülhetetlen is. Ennek legjobb szimbóluma éppen a múzeumnak helyet adó Andrássy út 60. szám alatti épület, melynek pincéjében a nyilasok és az ávósok – sokszor ugyanazok a személyek – egyaránt embertelen bűnöket követtek el, mindössze néhány év különbséggel.

Stewart akciója nem tekinthető egyedi jelenségnek, a zenészvilágban az elmúlt időszakban egyre több sztár érzi úgy, hogy mindenképpen muszáj tudatnia: Ukrajnát támogatja. A legendás Pink Floyd például huszonnyolc év után jelentkezett új számmal, de a Hey Hey Rise Upban az ukrán Andrij Hlivnyuk énekel, és az egész dalt Ukrajnának ajánlották. David Gilmoure-ék akciójával szöges ellentétben áll az egykori banda volt basszusgitáros-szövegíró-énekesének, Roger Watersnek a véleménye: háborús bűnösnek nevezte Joe Biden amerikai elnököt, aki „a tüzet szítja Ukrajnában, ami hatalmas bűn”.

A zenészek akciói ugyanakkor inkább tekinthetők aktuálpolitikai-ideológiai állásfoglalásnak, nem valódi békepártiságnak, és ezt egyre inkább észreveszi a kultúrára vágyó közönség is. Bár azt nem tudjuk, a turné következő állomásain, Kölnben vagy Zürichben milyen fogadtatásban részesül majd Rod Stewart, a lipcsei és a budapesti közönség üzenete egyértelmű: ők Rod Stewart hangjára és dalaira voltak kíváncsiak, nem a politikai véleményére.