Egy teljes körű nukleáris háború az egész északi féltekét elpusztítaná

Medvegyev szerint a Nyugat végzetes hibát követ el, amikor korlátlan támogatást nyújt Ukrajnának, miközben Oroszország eltökélt abban, hogy elérje stratégiai céljait.

Az orosz nukleáris doktrína

Oroszország nukleáris doktrínája alapvetően defenzív jellegű, de tartalmaz olyan feltételeket, amelyek alapján megelőző csapás is lehetséges, írta lapunk korábban. Ez év májusában Putyin még azt mondta:

Nem volt szükség a [nukleáris] ) fegyvereknek a bevetésére… és remélem, hogy nem is lesz rájuk szükség.

2024 novemberében Putyin azonban aláírta az orosz nukleáris doktrína átdolgozott változatát, amely részletezi azokat a körülményeket, amelyek lehetővé teszik számára Moszkva atomfegyver-arzenáljának – amely a világ legnagyobbjának számít – a használatát.

Oroszország nukleáris doktrínája az ország katonai-stratégiai gondolkodásának egyik alappillére, amely meghatározza, milyen körülmények között vetne be Moszkva nukleáris fegyvereket. A doktrína egyaránt szolgál elrettentésre és stratégiai önvédelemre, de a legutóbbi geopolitikai fejlemények fényében egyre nagyobb figyelmet kap a nyugati szakértők és kormányok körében.

2024 novemberében Oroszország ugyanis hivatalosan kibővítette a nukleáris indítási feltételeket. Ez pedig jelentősen lejjebb vitte a nukleáris válasz küszöbét, különösen a nyugati fegyverszállítások fényében.

Vlagyimir Putyin orosz elnök videókapcsolaton keresztül felügyeli az ország nukleáris erőinek gyakorlatát Moszkvában, 2025. október 22-én (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

A veszély valós és hatalmas, de az Egyesült Államokban egyértelműen megértik azt, hogy ezzel nem szabad játszani

– mondta el lapunknak Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője. A szakértő szerint Washington az elmúlt években óvatosan állt e kérdéshez: az amerikaiak az elmúlt közel négy évben olyan lépést sosem tettek, ami ennyire sarokba szorítaná az oroszokat.