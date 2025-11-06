OroszországveszélyEurópanukleáris doktrínaatomháború

Egy teljes körű nukleáris háború az egész északi féltekét elpusztítaná

Oroszország hatalmas nukleáris kapacitással rendelkezik – ezt azonban a háborúpárti Nyugat továbbra sem veszi figyelembe. Moszkva az elmúlt hónapokban egyre nyíltabban üzent: ha a konfliktus Ukrajnában tovább eszkalálódik, a Kreml kész a legvégső eszközökhöz is nyúlni, ami a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a ma ismert Európa, sőt az egész északi félteke teljes megsemmisülését jelentené.

Szabó István
2025. 11. 06. 16:28
Illusztráció Forrás: Science Photo Library/AFP
Oroszország egyre nyíltabban üzen a Nyugatnak: ha a konfliktus Ukrajnában tovább eszkalálódik, Moszkva nem fog habozni a legvégső eszközeihez nyúlni. Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke korábban is többször utalt arra, hogy Moszkva kész akár nukleáris fegyverek bevetésére is, ha az ország biztonsága veszélybe kerülne.

Oroszország
Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi vezetője, jelenleg az ország biztonsági tanácsának alelnöke (Fotó: SPUTNIK/AFP/Yekaterina Shtukina)

Medvegyev szerint a Nyugat végzetes hibát követ el, amikor korlátlan támogatást nyújt Ukrajnának, miközben Oroszország eltökélt abban, hogy elérje stratégiai céljait.

Az orosz nukleáris doktrína

Oroszország nukleáris doktrínája alapvetően defenzív jellegű, de tartalmaz olyan feltételeket, amelyek alapján megelőző csapás is lehetséges, írta lapunk korábban. Ez év májusában Putyin még azt mondta:

Nem volt szükség a [nukleáris] ) fegyvereknek a bevetésére… és remélem, hogy nem is lesz rájuk szükség.

2024 novemberében Putyin azonban aláírta az orosz nukleáris doktrína átdolgozott változatát, amely részletezi azokat a körülményeket, amelyek lehetővé teszik számára Moszkva atomfegyver-arzenáljának – amely a világ legnagyobbjának számít – a használatát.

Oroszország nukleáris doktrínája az ország katonai-stratégiai gondolkodásának egyik alappillére, amely meghatározza, milyen körülmények között vetne be Moszkva nukleáris fegyvereket. A doktrína egyaránt szolgál elrettentésre és stratégiai önvédelemre, de a legutóbbi geopolitikai fejlemények fényében egyre nagyobb figyelmet kap a nyugati szakértők és kormányok körében.

2024 novemberében Oroszország ugyanis hivatalosan kibővítette a nukleáris indítási feltételeket. Ez pedig jelentősen lejjebb vitte a nukleáris válasz küszöbét, különösen a nyugati fegyverszállítások fényében.

 

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin oversees an exercise of the country's nuclear forces via a videolink in Moscow on October 22, 2025. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök videókapcsolaton keresztül felügyeli az ország nukleáris erőinek gyakorlatát Moszkvában, 2025. október 22-én (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

 

A veszély valós és hatalmas, de az Egyesült Államokban egyértelműen megértik azt, hogy ezzel nem szabad játszani

– mondta el lapunknak Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője. A szakértő szerint Washington az elmúlt években óvatosan állt e kérdéshez: az amerikaiak az elmúlt közel négy évben olyan lépést sosem tettek, ami ennyire sarokba szorítaná az oroszokat.

Oroszország sarokba szorításával Európa a nukleáris téllel játszik

Demkó Attila szerint ugyanakkor jelenleg Európában több politikai és ideológiai szereplő van, akik nem mérik fel a helyzet súlyát.

Néhány kisebb vezető és ideológus az a háborúpárti Európában, aki probléma tudna lenni, és nem érti azt, hogy az orosz nukleáris válasz bizony ennek az egyenletnek a része.

 

A szakértő szerint egy nukleáris támadás valószínűsége alacsony, de ha bekövetkezne, beláthatatlanok következményei lennének.

Nem valószínű egy ilyen forgatókönyv, de ha megtörténne – hipotetikusan –, az teljes körű nukleáris háborút jelentene a bolygón. Ebben pedig az egész északi félteke megsemmisülne. Oroszország, az Egyesült Államok és nyilván az európai országok sem maradnának ki.

Demkó Attila (Forrás: Facebook)

Demkó Attila arra is figyelmeztetett, hogy Európa lenne a legnagyobb veszélyben, de Moszkva válaszcsapása valószínűleg az amerikai nukleáris indítóállásokra is kiterjedne. 

Bár Európa a legveszélyesebb, de egy ilyen esetben Moszkva a válaszcsapásra képes amerikai nukleáris kilövőállásokat is célozná a védelme érdekében.

A szakértő szerint a következmények katasztrofálisak lennének.

Nukleáris tél az északi féltekén, radioaktivitás, amit a legrosszabb filmekben látunk – és ezt kockáztatják egy teljes körű nukleáris háborúval. Az a baj, hogy ha még valaki nem is így indul ennek, ez mégis gyorsan kiszélesedhet.

Fotó: Magyar Nemzet grafika

A szakértő szerint Európa létezése is kérdésessé válna egy ilyen forgatókönyv esetén.

Amit ma Európának gondolunk, az megszűnne, még azokban az országokban is, amelyek esetleg semlegesek és nem érné őket közvetlen csapás. Lehet, hogy kisebb régiókban megmaradna a lakosság, de egy ilyen borzalmas forgatókönyv az európai lakosság nagyon nagy részének elpusztulásával és a kontinens lerombolásával járna.

Demkó Attila arról is beszélt, hogy a katonai logika alapján Oroszország elsőként az ellenséges nukleáris kapacitásokat semmisítené meg.

Az orosz csapások elsősorban a másik oldal nukleáris csapásmérő képességeire nyúlnának ki, de London, Párizs mellett minden nagyobb város célpont lehet, valamint katonai létesítmények, repülőterek, parancsnokságok és logisztikai központok

– hangsúlyozta.

Végső soron ha egy ilyen bekövetkezne, akkor az a világ, amit ma ismerünk, megszűnne, és egy posztapokaliptikus katasztrófa alakulna ki Európában is

– összegezte Demkó Attila.

Ez az, és Európa 74 milliós népessége, amivel ma a Nyugat és a háborúpárti európai elit játszik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Science Photo Library/AFP)

