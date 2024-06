Mi volt a kapcsolat Szécsi Pál és Cserháti Zsuzsa között?

Az 1965-ös év nemcsak azért volt jelentős a zenei életben, mert II. Erzsébet kitüntette a The Beatles tagjait és Kovács Kati lett az év hangja Magyarországon, miután megnyerte a második Ki mit tud?-ot, hanem azért is, mert éppen ebben az évben kezdett el énekelni Szécsi Pál és Cserháti Zsuzsa is.

Szécsi Pál az 1969-es Táncdalfesztiválon. Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Egészen más körülmények közül indultak és nagyon más pályát futottak be, kettejük sorsa között mégis világos a párhuzam, és nem csak az alig négyévnyi korkülönbség miatt. Szécsi Pál egész életét nehéz gyerekkora határozta meg: alig volt egyéves, amikor a II. világháború elvette tőle az édesapját. De anyja sem gondoskodott róla sokáig, két testvérével együtt nevelőszülőkhöz adta őket, 1956-ban pedig Ausztrián át Amerikába távozott. Legidősebb lányát ugyan magával vitte Bécsig, de otthagyta a pályaudvaron. Gyerekeire később sem volt kíváncsi, amikor Szécsi Pál megpróbálta felvenni vele a kapcsolatot, angol nyelvű, rideg hangvételű levélben közölte, hogy nem kíván találkozni vele.

Szécsi Pál később állami gondozásba került, hányatott gyerekkorát élete végéig nem tudta feldolgozni, időről időre elhatalmasodott rajta a depresszió, magánélete sosem volt kiegyensúlyozott.

Később férfi modellként kezdett dolgozni, 1965 szilveszterén is ezért vett részt egy divatbemutatón a Gellért Szállóban, ahol – nővére későbbi visszaemlékezése szerint – elintézte, hogy a bárban énekelhessen néhány számot: itt fedezték fel.

Cserháti Zsuzsa is ebben az évben kezdett táncdalénekesként dolgozni, itthon és külföldön is szórakozóhelyeken, bárokban lépett fel, vokálozott is, mígnem Szécsi Pál föl nem fedezte. 1967–1968-ban több együttessel is turnézott, az országos hírnevet azonban az 1972-es Táncdalfesztivál hozta el neki, ezután jöttek igazán nagy sikerei, 1978-ban megnyerte a Tessék választani! versenyt Én leszek című dalával, még ebben az évben megjelent első önálló nagylemeze is.

Szécsi Pál 1972-re azonban már javában befutott sztár volt, karrierje csúcsán, akiért a fél ország rajongott. Slágereit mindenki kívülről fújta: az Egy szál harangvirág, a Gedeon bácsi, az Én édes Katinkám, Csak egy tánc volt, Szeretni bolondulásig sok hangszóróból szólt. Ebben az évben, januárban esett szerelembe Domján Edittel, akivel októberig tartó, kölcsönös vonzalmon alapuló kapcsolatuk mindent felperzselt körülöttük, míg végül a színésznő decemberben öngyilkos lett. Ez az újabb tragédia csak még tovább rombolta az énekes lelki világát. Korábban is többször kísérelt meg öngyilkosságot, de mindig meg tudták menteni, az 1974. április 30-i kísérlete azonban már végzetesnek bizonyult. Szécsi Pál alig volt harminéves, amikor meghalt, halála megrázta az egész országot, temetésén ezrek vettek részt.

Szécsi Pál meghalt, Cserháti Zsuzsa karrierje derékba tört

Cserháti Zsuzsa karrierje a hetvenes években a csúcson volt, 1981-ben azonban hullámvölgy következett.

Bár ekkor jelent meg második albuma, a Többé nincs megállás, a Tánc- és popdalfesztiválon semmilyen díjat nem ért el. A könnyűzenei világot uraló Erdős Péter ekkoriban felajánlotta neki, hogy vokálozzon a Neoton Famíliában, ám ő ezt visszautasította, s végül a mellőzöttség elől önként kivonult a könnyűzenei piacról. Bár az éneklést nem adta föl és továbbra is dolgozott, a nagy visszatérés csak jóval később, a kilencvenes években sikerült neki. 1996-ban azonban valósággal berobbant a zenei életbe, Hamu és gyémánt című albuma elképesztő siker lett, tehetségét úgy ki tudta bontakoztatni, mint korábban soha, 1997 végéig három másik lemeze is megjelent. A kétezres évek elejére azonban depresszióssá vált, 2003-ban mégis váratlanul halt meg, mindössze 55 évesen.

A két énekes tragikus sorsa és rövid, illetve félbeszakadt karrierje ellenére a hazai könnyűzene panteonjában a legelismertebb helyeket érdemelték ki. Dalaikat azóta is éneklik, augusztus 23-án a Várkert Bazárban pedig olyan koncerten vehetnek részt a rajongók, ahol mindkét énekest megidézik majd. Szécsi Pál slágereit Mujahid Zoltán adja majd elő, míg Cserháti Zsuzsa dalait Tóth Vera énekli. Az est különlegessége, hogy nagyzenekari felállással kíséri majd az énekeseket a Dohnányi Szimfonikus Zenekar kiváló vonósai, a Trüffel Quartet és Lőrincz Ádám fonogram-díjas zongorista.