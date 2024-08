Íme az első képkockák a Trónok harca spin-off sorozatából! + videó

Izgalmas montázsvideóval jelentkezett a Max, melyben 2025-ös új tartalmait tette közzé. Elcsíphetünk néhány képkockát a The Last of Us 2. évadából és a Trónok harca előzménysorozatából, A Hét Királyság lovagjából (A Knight of the Seven Kingdoms) is. A széria az azonos címen megjelent George R. R. Martin-kötet alapján készült, és Ser Duncan, valamint Aegon „Egg” Targaryen herceg történetét meséli el.

A trailer a Sárkányok háza második évadának fináléja előtt futott le, emellett láthatunk pillanatokat A Fehér lótusz 3. évadából és az új szuperhős-paródiából, a The Franchise -ból, és örülhetnek a Szex és New York rajongói is, mert folytatódik az És egyszer csak… (And Just Like That…) című széria.

A további műsorok között szerepel még az Ipar 3. évada, a Briliáns barátnőm negyedik és utolsó évada, a DC-univerzum felnőtt animációs sorozata, a Creature Commandos, a Dűne spin-off dráma, a Dune: Prophecy és a Batman spin-off sorozat, A Pingvin is.

Emellett felvételeket láthatunk a Wise Guy: David Chase and The Sopranos című dokumentumfilmből, amely a Maffiózók alkotójának életét és karrierjét mutatja be, valamint a Max új sorozatából, a The Pittből és a J. J. Abrams-féle Duster című drámából is.