Barbie-Wartburg és magyar Monopoly, gyerekkorunk kedvenc tárgyai egy helyen

Az időutazás a Retro Design Centerben kezdődött Szentendrén, a Rév utca 4. szám alatt, a múzeum társalapítója, Istvánkó Károlyné vezetésével. A kiállítóhelyen megelevenednek a hetvenes-nyolcvanas évek használati tárgyai, játékai és járművei, sőt a korabeli miliő is. Az írott szöveges útmutatók és a vezetés segítségével némi háttértudásra is szert tehetünk a korszakról.

Keravill üzletet is berendeztek a Retro Design Centerben (Fotó: Marozsy Szabolcs)

A Retro Design Center kincsei

A családi ház felső szintjén egy Keravillt rendeztek be. Láthatunk itt korabeli televíziót, rádiót, orsós és kazettás magnót, valamint háztartási gépeket, köztük Rakéta porszívót és Hajdú tárcsás mosógépet. Az egyik falat a plafontól a padlóig bakelit hanglemezekkel fedték le.

Nosztalgiázhatunk a berendezett nappali, konyha és és kamra retro kincseit szemlélve. A színes-mintás tapétákkal díszített falak között a Varia bútor, a szekrény tetején tárolt üveg- és sörösdoboz-gyűjtemény, a piros telefon és a a Sky forgófotel erőteljesen idézik meg a kort. Külön szobát kaptak a régi játékok, van itt például pedálos Moszkvics, tiki-taki, jojó, diavetítő és Gazdálkodj okosan társasjáték.

Az alagsorban és az udvaron a korszak autói és a kapcsolódó tárgyak, emlékek kaptak helyet. A harminc régi autóból álló gyűjtemény néhány járművét ki is lehet próbálni. Beülhetünk a mintás Trabant kombiba, a kék-sárga Zastava versenyautóba vagy a rózsaszín Wartburg kabrióba és felszállhatunk az Ikarus buszra is. A kocsik egy része tárlóként funkcionál, a Barkast pedig hippibusszá alakították. Emléket állítottak az egykori lengyel piacnak és a kempingezésnek is.

Harminc régi autóból áll a gyűjtemény (Fotó: Marozsy Szabolcs)

Elhangzott, hogy a Retro Design Center az alapítók érdeklődése miatt született meg. Istvánkó Károly autószerelő már a rendszerváltás környékén elkezdte összegyűjteni és felújítani a leselejtezett KGST-autókat, majd a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény felkeresése során megszületett a saját múzeum ötlete, amely a humort sem nélkülözi a látogatók nagy örömére.

Guba Rózsa textilfigurái

Az időutazást néhány perces sétát követően a Bogdányi utca 34.-ben folytattuk, ahol Guba Rózsa népi iparművész kalauzolta végig az érdeklődőket a különleges textilfigurái közt. Ezek bevezetnek a divattörténet alakulásába az ókortól a 80-as évekig, az európai és a magyar népszokásokba, valamint a babakészítés rejtelmeibe számos történettel és aktív beszélgetéssel kiegészítve.

Guba Rózsa alkotásai (Fotó: Marozsy Szabolcs)

Két teremben láthatók divattörténeti alkotásai, a többi teremben a magyar és európai népviseletekből kapunk ízelítőt és belecsöppennünk egy lakodalomba is az 1960-as évekből, ahogy az alkotó fiatalon látta azt. Az ismertetőben elárulják, hogy a Guba Rózsa által készített babák inkább egy textilből készült mini panoptikum alakjai, mintsem játékbabák vagy egyszerű kiállítási tárgyak. A kiállított babák nemcsak korhűek, de jelenetszerű installációkban is mesélnek a múltról.

Guba Rózsa makett babáinak egészét saját maga készíti, kezdve az arcok szoborszerű negatívjának gipszből történő egyedi megfaragásától a fej, a test és a ruházat textilből való megformálásáig. A figurák és jelenetek alapját legtöbbször egy-egy korabeli festmény, dagerrotípia vagy fénykép adja, melyek magyarországi jelenetek esetében gyakran saját gyűjtésekből, helyi feldolgozásból származnak.

Minden esetben törekszik a leginkább korban hiteles forrásból elkészíteni babáit, törekszik a teljes történelmi hűségre. A babák ruházata mellett a környezet kialakításánál is igyekszik ragaszkodni a korhűséghez.

Fotó: Marozsy Szabolcs

Új viktoriánus kori kollekció készül

Guba Rózsa márciusban nyitotta meg Szentendrén a babamúzeumát, amely elmondása szerint nagy sikert arat mind a hazai látogatók, mind a külföldről érkező turisták körében.

A tervek szerint állandó jelleggel működik majd a kiállítás, mindig valami újat, aktuálisat is bemutatva. Az indulást követően új kihívásokat is talált Rózsa: az adventi időszakra az egyik termet átalakítja majd az új viktoriánus kori karácsonyi kollekcióval,

ahol képzeletben és látványban kétszáz évet repülhetünk majd vissza a korabeli karácsonyi jelenetek és textilfigurák közt.