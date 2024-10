Sosem látott ’56-os archív felvételek bukkannak fel a Kaláka együttes vadonatúj videóklipjében

Faludy György emigrációban írt versét, 1956, te csillag, (Toronto, 1986) a Kaláka alapítótagja, Gryllus Dániel először 1990-ben hallotta a Thália Színházban, Bitskey Tibor előadásában. A vers annyira megérintette, hogy meg is zenésítette. A dal az akkor még állandó Kaláka-tag Huzella Péter hangjára lett komponálva, így a jelenlegi verziót is ő énekli a zenekar jelenlegi tagjaival. A dalt most először rögzítették a Kaláka 55. és az 1956-os forradalom 68. évfordulójára. A filmben eddig soha nem látott, ’56-os menekültekről szóló archív felvételek is szerepelnek az amerikai Nemzeti Archívumból (National Archives).

Huzella Péter az 1956-os dal erejéig ismét összeállt a Kaláka együttessel

A klipet Pigniczky Réka, az 56Films társalapítója rendezte. Pigniczky Réka hat korábbi filmje foglalkozik az 1956-os forradalommal és a külföldön élők kettős identitásával. Az édesapja aktívan részt vett a forradalom harcaiban, majd Amerikába menekült, ahogy édesanyja is, ahol a magyar közösségben találkoztak. A rendezőnő már Amerikában született és nevelkedett. Nemrég készített filmet a Kaláka együttesről (Kaláka: a Kárpátoktól a Karib-tengerig), amely jelenleg a hazai mozikban látható, a film előzetese itt tekinthető meg:

Pigniczky Réka mindig is fontosnak tartotta, hogy az ’56-os forradalom- és szabadságharcról kellőképpen emlékezzünk meg, a rendező számára a XX. század legmeghatározóbb történelmi eseménye, már csak azért is, mert ő is emiatt született a tengerentúlon.

– Az én sorsomat is a forradalom alakította, hiszen édesapám katonaként vett részt vett a harcokban és ezért kellett elmenekülnie az Egyesült Államokba, ahonnan sosem tért haza, még látogatóba sem. Édesanyámmal, aki Mosonmagyaróvárról menekült családjával, az USA-ban találkozott és én már ott születtem, nevelkedtem, jártam egyetemre, csak a rendszerváltás után költöztem “haza.”

Már több olyan dokumentumfilmet készítettem, ami 1956-tal, illetve a kettős identitással foglalkozik, nehéz elengednem a témát. A Kalákáról szóló filmem kapcsán tudtam meg, hogy az együttes 35 év után először veszi fel stúdióban ezt a dalt, és úgy éreztem, hogy nekem is ott a helyem. Hálás vagyok, hogy ott lehettem. A klipben használt archív fényképek részben emigráns magyarok felvételei, a 16 milliméteres filmfelvételek pedig először kerülnek közönség elé, nemrég fedezték fel őket az amerikai Nemzeti Archívumban – árulta el a rendező. A klip itt tekinthető meg: