Lépjen be Ön is Monet képeibe! + fotók

mozi

Sigourney Weaver visszatér az alienekkel a mozikba, az új rész rajongói is örülhetnek

Az Alien-filmek motorja, igazi szíve-lelke valószínűleg mindig is Ellen Ripley hadnagy volt, sok rajongó még annak ellenére is örülne a visszatérésének, hogy Sigourney Weaver idén töltötte be a 75-öt.