Ryan Reynolds felesége és egy 250 millió dolláros per örökké megváltoztathatja Hollywoodot

Justin Baldoni, az It Ends With Us – Velünk véget ér színésze és rendezője 250 millió dolláros rágalmazási pert indított a The New York Times ellen egy december 21-én megjelent cikk miatt, amely szexuális zaklatással és rágalmazással vádolta őt. A perben Baldoni mellett tíz másik felperes, köztük publicisták és producerek is részt vesznek, akik szerint a lap manipulált és kontextusból kiragadott információkat közölt. A cikk Blake Livelyt áldozatként ábrázolta, aki állítása szerint zaklatást és megtorló lejáratókampányt szenvedett el Baldoni és társai részéről, miután nyilvánosan felszólalt a zaklatások ellen.

A Blake Lively főszereplésével készült film 350 millió dollárt termelt világszerte, és csak 25 millióba került (Fotó: TMDb)

Blake Lively és a The New York Times

A felperesek szerint Lively valójában manipulált és félrevezető lejáratókampányt indított Baldoni ellen, miközben szándékosan meghamisított üzenetekkel próbált más narratívát felépíteni. A kereset említést tesz arról is, hogy Lively férje, Ryan Reynolds nyomást gyakorolt Baldoni ügynökségére, hogy szakítsanak a rendezővel, és személyesen is konfliktusba keveredett vele.

A The New York Times szóvivője elutasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy a cikk több ezer oldalnyi dokumentum és üzenet alapján készült, amelyeket pontosan idéztek.

Ugyanakkor a felperesek ügyvédje, Bryan Freedman szerint a lap figyelmen kívül hagyta az újságírói etika szabályait, és Lively állításait ellenőrzés nélkül közölte, miközben az ellenbizonyítékokra nem szánt semmilyen figyelmet.

A Times meghunyászkodott két befolyásos, érinthetetlen hollywoodi elit kívánságai és szeszélyei miatt, és figyelmen kívül hagyta az újságírói gyakorlatot és etikát, amely egykor a tisztelt kiadványhoz méltó volt.

− fogalmazott az ügyvéd, aki hozzátette, a Times története szinte teljes egészében Lively ellenőrizetlen és öncélú elbeszélésére támaszkodott, miközben figyelmen kívül hagyta a rengeteg bizonyítékot, amelyek ellentmondtak az állításainak és leleplezték volna az igazi indítékait.

A botrány kirobbanása jelentős hatással volt Baldoni karrierjére: a WME ügynökség röviddel a cikk megjelenése után megvált tőle, állítólag Ryan Reynolds hathatós nyomására, bár az ügynökség természetesen tagadta, hogy mindez ezért történt volna. A per tétje tehát nemcsak az érintett felek hírneve, hanem a hollywoodi zaklatási ügyek kezelésének átláthatósága is.