Tíz érdekesség a leghíresebb Oscar-díjas japán animéről

Chihiro, a tízéves, önfejű kislány meg van győződve arról, hogy az egész világ körülötte forog. Éppen ezért képtelen belenyugodni abba, hogy szüleivel új városba költözik, csalódottságát pedig meg sem próbálja leplezni az utazás alatt. Amikor az erdőben eltévedve egy különös zsákutca végére érnek, a kis család rábukkan egy sötét alagútra, amelynek másik végén szellemváros fogadja őket. Az üres utcákon fejedelmi lakomától roskadoznak az asztalok: az éhes szülők mohón a finom ételekre vetik magukat, ám hamarosan disznóvá változnak, ekkor a vároban felbukkannak a valódi vacsoravendégek. Az eldugott mesevilág lakói ősi istenek és más csodalények, uralkodója pedig Yubaba, a gonosz boszorkány. Chihiro csak akkor mentheti meg szüleit, ha hasznossá teszi magát Szellemországban és munkát talál magának a banya hatalmas fürdőházában.

Chihiro Szellemországban – jelent az animéből

1. A Chihiro Szellemországban – a többi Ghibli-filmhez hasonlóan – nem rendelkezett hagyományos forgatókönyvvel.

Miyazaki abban hisz, hogy a történetet hagyni kell formálódni a film készítése alatt, így organikusan, story boardok segítségével dolgoztak rajta.

Ez a módszer lehetővé tette az alkotók számára, hogy felfedezzék a képzelet világát, ennek eredménye pedig egyszerre élő és kiszámíthatatlan film lett.

2. Miközben 2001-re a világ nagy része áttért a számítógépes animációra, Miyazaki mindent kézzel rajzol a mai napig. A Chihiro Szellemországban is szinte teljes egészében kézzel rajzolt, minimális digitális munkát használtak csak rajta. Toshio Suzuki producer szerint

amikor a fekete-fehér film színes lett, [Akira] Kuroszava tartott ki mellette a legtovább. Miyazaki úgy érzi, az animációs iparban neki kell a legtovább kitartania a klasszikus kézirajz animáció mellett.

3. Chihirót a Ghibli stúdió egyik legjobb női karaktereként tartják számon, akit valódi személy ihletett.

Egy barátom lányát figyelve jöttem rá, hogy nincsenek neki szóló filmek, nincsenek olyanok, amelyek közvetlenül hozzá szólnának

– nyilatkozta Miyazaki.

4. A Chihiro Szellemországban tele van lassú jelenettel, amelyben szinte semmi sem történik. Például amikor a kislány bámulja az óceánt, vagy amikor a lágy szellőben mozognak a fűszálak. Ezek a szekvenciák nyugalmat sugároznak és szándékosan szerepelnek a filmben.

Japánban ezt „Ma”-nak nevezik, ami az idő megállását, egyfajta ürességet jelent, amely arra szolgál, hogy fellélegezzünk és kapcsolódni tudjunk.

5. A Ghibli egy rajongónak küldött levelében azt írja, hogy Chihiro szüleinek disznóvá válása az emberek természetét szimbolizálja a 80-as évek Japánjában. Ebben az időszakban sok ember a gazdagság megszállottjává vált, ami gyakran a kapcsolataik rovására ment. Chihiro szüleinek disznóvá válásával Miyazaki azt akarta bemutatni, hogy a féktelen kapzsiság hogyan változtathatja az embereket állatokká.



6. Szellemország egyik legnagyobb inspirációja egy tokiói múzeum volt: az Edo-Tokiói Szabadtéri Építészeti Múzeum, ahol eredeti helyszínekről áttelepített épületek, fürdőházak és egyéb építmények találhatók.



7. A filmet záró Always With Me című dalt Yumi Kimura, a Ghibli-filmek visszatérő zeneszerzője a Rin the Chimney Painter című animéhez írta, amely végül nem készült el, ezért azt Miyazaki a Chihiro Szellemországban zárótémájaként használta fel.

8. 2003-ban a film elnyerte a legjobb animációs filmnek járó Oscar-díjat, de Miyazaki nem vett részt a díjátadón. Ennek az volt az oka, hogy a rendező nem értett egyet Amerikai szerepével az iraki háborúban:

Sajnálatos, hogy a világban zajló mélységesen szomorú események miatt nem tudok szívből örülni a díjnak

– nyilatkozta akkor Miyazaki, aki szerint a Chihiro Szellemországban nem illett az amerikai filmpiacra.



9. Az eredetileg 2001-ben bemutatott anime 19 évig volt Japán legtöbb bevételt hozó filmje. 2002-ben elnyerte a Berlinale Arany Medve-díját, 2003-ban pedig Oscar-díjjal jutalmazták, ezzel az első, nem angol nyelvű animáció lett a legjobb egész estés animáció kategóriában.



10. 1999-ben, két évvel a Chihiro Szellemországban bemutatása előtt Miyazaki bejelentette visszavonulását. Az azóta eltelt 26 évben elkészítette A vándorló palota, a Szél támad, valamint A fiú és a szürke gém című filmeket, miközben többször újra belengette a nyugdíjba vonulását.

A Chihiro Szellemországban kétféle verzióban látható a hazai mozikban: japán nyelven és magyar felirattal, valamint az eredeti, 2003-ban készült magyar szinkronnal, amelyben olyan színészek adják a szereplők hangját, mint Csuha Borbála, Szvetlov Balázs, Szabó Éva, Kassai Ilona, Szabó Sipos Barnabás, Tóth Ildikó, Szokol Péter és Czető Ádám.