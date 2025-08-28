Remény és művészet a 19. Ars Sacra fesztiválon

A rendezvény célja, hogy a művészet és a közösségi élmény erejével megszólítsa a mai kor emberét, hidat építsen múlt és jelen, ember és transzcendens, hívő és kereső között. A 2025-ös Ars Sacra fesztivál központi gondolata a remény, amely nélkül lehetetlen élni. Lehet szó mindennapi reményről – egy új napról, egy jó hír érkezéséről – vagy az örök élet ígéretéről. A remény mindig az öröm forrása, a művészet pedig képes ezt a reményt megszólaltatni, láthatóvá, hallhatóvá, átélhetővé tenni. „A szépségre nevelés azt jelenti, hogy reményre nevelünk” (Ferenc pápa).

Az Ars Sacra fesztivál megnyitóján a Gemma énekegyüttes az 500 éve született Palestrina előtt tiszteleg koncertjével. Fotó: Facebook

Ízelítő az Ars Sacra fesztivál programjaiból

A rendezvénysorozat mai sajtótájékoztatón Dragonits Márta, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnöke, Kolek Ildikó és Toroczkay Ilona, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi tagjai és Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere tájékoztatott a fesztivál eseményeiről. Bejelentették, hogy szeptember 13-án, 19.30 órakor az ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét az Ars Sacra fesztivál, amelynek fővédnökei Nagy Zsuzsanna, a köztársasági elnök felesége és Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek.

A jubileumi szentévben rendhagyó módon a Mátyás-templom ad otthont a megnyitóünnepnek, ahol Erdő Péter bíboros megnyitóbeszéde után a Gemma énekegyüttes az 500 éve született Palestrina előtt tiszteleg koncertjével.

Dragonits Márta elmondta, hogy az idei programsorozat kiemelt helyszíne Miskolc lesz. Toroczkay Ilona és Kolek Ildikó, az Ars Sacra Alapítvány kuratórium tagjai hozzátették, hogy a kilenc napig tartó fesztivál során 93 magyarországi és 5 határon túli településen - az erdélyi Kolozsváron, Nagyváradon és Nagyszebenben, valamint a felvidéki Kassán és Naszvadon - tizenegy műfajban 484 program várja a közönséget. Budapesten 212 rendezvény valósul meg az Ars Sacra fesztivál keretében, a legtöbb vidéki program - így számtalan koncert, kiállítás és vezetett séta - Miskolcon, Kaposváron, Esztergombam és Pannonhalmán várható - sorolták.

A fellépő művészek között lesz Ránki Dezső, Klukon Edit, Bogányi Gergely, Hauser Adrienne, Érdi Tamás, a Gazdagréti Szentangyalok-templomban adnak koncertet. Itt lép fel a StEFREM különleges Primissa műsorával és a világhírű basszbariton énekes, Bretz Gábor is, akit Gráf Zsuzsanna kísér zongorán. A templom ad teret Berecz András Szívverés a magasban című fotókiállításának, amit ő nyit meg. A Várkert Bazárban Lackfi János új kötetéből olvas fel, Gyárfás István dzsesszgitáros társaságában. Az angyalhangú Nyíregyházi Pro Musica Leánykar Szabó Dénes vezényletével az idén 200. évfordulóját ünneplő Magyar Tudományos Akadémia szépen felújított dísztermében lép fel. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban Tihanics Norbert dokumentumfilmjét vetítik Teréz anya örökségéről. Prokop Péter kiállítását rndezik meg a Hegyvidék Szalonban, Jókai-bicentenáriumra emlékeznek a BAB Galériában és standup-estet tartanak a Café Francescóban. Ez csak egy kis ízelítő a mintegy 500 programból!

A fesztivál a Nyitott templomok napjával indul: történelmi egyházak nyitják meg templomaikat, bemutatva építészeti és művészeti értékeiket, lelki, tanúságtevő programokkal együtt. Sok templomban gitáros együttesek kísérik az istentiszteletet, a liturgiát.

A Keresztkoncerteket ötödik alkalommal rendezik meg a fesztivál részeként. Ez egy ökumenikus koncertsorozat, amelynek egy virtuális kereszt négy végén elhelyezkedő templom ad helyet. A Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban a Kodály Zoltán Kórusiskola Laudate Gyermekkara, a Deák téri evangélikus templomban a Viva Voce kórus, a Kálvin téri református templomban az Erkel Ferenc Vegyeskar, a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban a Szent Atanáz kórus lép fel.



Vidéki helyszíneik közül idén is kiemelkedik Miskolc, ahol a III. Miskolci Ars Sacra fesztiválon több mint 50 összművészeti programot szerveztek.

Ugyancsak számos programot szerveznek Kaposváron, Pannonhalmán, Szegeden, Esztergomban, Gödöllőn, Pécsett, Gyöngyösön, Abasáron, Zalaegerszegen, Vácott, Győrben és Hárskúton. Az országhatárokat átlépve lesznek programok Kassán, Kolozsváron, Nagyváradon, Naszvadon. A határon túli programok közül kiemelkedik a Nagyszebeni Ars Sacra Fesztivál, ahol a hét minden napjára, a városban élő hat történelmi felekezet csatlakozásával készülnek. Az eseményt az Ars Sacra Alapítvány szervezi, együttműködésben több száz intézménnyel, művészeti műhellyel, egyházi és civil szervezettel, sok száz önkéntessel.