Megvan, mikor startol az első Musicalek éjszakája az Erkel Színházban

Az első évad darabjainak legismertebb dalaival, improvizációs játékkal, interaktív zenés előadással, játékos talk-show-val, tánctanulással, kulisszák mögötti látogatással várja a közönséget az Erkel Színház szeptember 13-án, az első Musicalek éjszakáján.

2025. 08. 28. 12:05
A trón című musicalből is hallhat részletet a közönség a Musicalek éjszakáján Fotó: Kaszner Nikolett
A délután kezdődő, éjszakába nyúló rendezvényen az Erkel Színház társulatának előadásában az első évad bemutatóinak legnagyobb slágerei csendülnek fel. Az előadók közt lesz Ember Márk, Feke Pál, Veréb Tamás, Kovács Gyopár, Brasch Bence, Vágó Zsuzsi, Auksz Éva, Borsi-Balogh Máté, Fejszés Attila, Cseh Dávid Péter, Péntek Fanni és Braga Nikita.

Az Apáca show dalai is felcsendülnek az Erkel Színházban, a Musicalek éjszakáján. Fotó: Facebook

Indul az Erkel Színház első évada

A programsorozat részeként a vállalkozó kedvűek egy castingon is megmérettethetik magukat.

A Te zenéd dobban című programon a vendégek történeteit várja majd Cseh Dávid Péter színész, énekes, dalszövegíró és Juhász Levente színész, zeneszerző, akik helyben, egy improvizatív játékon keresztül öltöztetik fel a véletlenszerűen kiválasztott történeteket musicalköntösbe, azaz ott születik majd meg a zene és a szöveg.

 

Az eseményen Náray Erika színművész-énekes Hangolaszív címmel tart interaktív, humorban és zenében gazdag ismeretterjesztő előadást, Járai Máté színművész pedig egy talk-show keretében az Erkel Színház sztárjaival beszélget majd.

Az Erkel Színházban az első évad darabjainak díszletei is megjelennek, továbbá a kulisszák titkaiba is bepillanthatnak a látogatók. Emellett kvízjáték, smink- és jelmezpróba is várja az érdeklődőket. Akik előre jelentkeznek, részt vehetnek egy táncpróbán és a Minden hang számít casting-próbanapon is. A táncpróbára és a castingra a regisztráció szeptember 8-án indul.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Sümeghi Lóránt
idezojelekDonald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt avatarja

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

