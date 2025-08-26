Természet és geometria találkozása Fábián Zoltán művészetében

A Gogol 9 Galériában nagy területen, változó megvilágítású terekben jelennek meg az alkotások. A kiállítások kéthavonta váltják egymást. A mai kortárs művészet minden ágát igyekeznek bemutatni, stílustól, irányzattól, technikától függetlenül. Vadász István díszlettervező művész vezeti a galériát, és nagyon színvonalas kiállításokat hoz létre. Fábián Zoltán alkotásai szeptember 12-ig láthatók a galériában.

Fábián Zoltán kedvelt színei a magenta, a fekete és a fehér. Fotó: Langó Katalin

Fábián Zoltán művészete

Művészetét az egyszerre minimalista és mélyen gondolkodó formai struktúrák jellemzik. Geometriai absztrakciója nem puszta formai játék: a négyzeten és kockán keresztül a metafizikai és kulturális jelentésrétegeket tárja fel, az entrópia, a rend, a négyesség szimbolikáját idézve meg. A művészeti irányzat, amelybe Fábián illeszkedik, a konkrét művészet, amely Theo van Doesburg nevéhez fűződik: a gondolkodási irány, ahol a vizualitás a tiszta gondolat kivetülése.



Azzal a fajta geometriával kombinálom ezeket az alkotásokat, ami a természet szerkezetével függ össze – osztotta meg lapunkkal a művész. – Például egy fa, vagy egy csigaház növekedése a Mandelbrot-halmaz alapján írható csak le, ami nem háromdimenziós. De vehetjük a fjordokat, tengerpartokat, hegyeket is. Valójában mi három dimenziónak gondoljuk, de nem azt látjuk, hanem matematikailag kevesebbet.

Ez egy véletlen felfedezés eredménye. A házunk felújítása közben befújtam festékkel a hátsó házfalat, amibe belógott a borostyán. Ahogy fújtam, ott maradt a lenyomata. Ennek mintájára kezdtem dolgozni. A kezdeti képek között még van olyan, amit nem tudtam irányítani, de most már az is sikerül – tette hozzá.

A képek színeiről elmondta, hogy ezek a beidegződött színei, amiket nagyon szeret: magenta, vörös, fekete és fehér. Régebbi munkáiban is minimálisan használta a színeket. Legújabb felfedezése a tojástempera, ami az egyik legrégebbi és legtartósabb festéstechnika. Már az ókorban és a középkorban is használták ezt ikonfestők, táblaképfestők.

A „klasszikus recept” nagyon egyszerű, mégis hihetetlenül időtálló: a természetes ásványi vagy növényi eredetű porfestékeket mozsárban kell finomra törni, kötőanyag a friss tojássárgája, amelyet gyakran kevés vízzel és néha pár csepp olajjal vagy ecettel kevernek stabilizálás céljából. A festék gyorsan szárad, matt felületet ad, és rétegezve nagyon gazdag, fényálló színeket eredményez.

A tojástempera különlegessége, hogy nem sárgul, nem repedezik úgy, mint az olajfesték, és évszázadok múltán is élénk marad – elég csak a bizánci ikonokra vagy Botticelli képeire gondolni. A galéria tereiben szépen érvényesülnek Fábián Zoltán különleges képei.