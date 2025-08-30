fesztiválkoncertMiskolcCineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Shake It Up! – új zenei fesztivál indul Miskolcon

Ráadásul mindössze egy hét múlva, szeptember 5. és 6. között a Cinefest részeként. A Shake It Up! – Utcazene Miskolcon című fesztivált a vármegyeszékhely főutcáján valósul meg, ahol öt helyszínen, 25 fellépővel találkozhat majd a közönség.

A Shake It Up!-on a swingtől a blueson és a rock'n'rollon, a brass muzsikán és világzenén át a hip-hopig terjed a zenei stílusok skálája, emellett több helyszínen táncos produkciókkal is készülnek a szervezők. A programok Miskolc belvárosának különböző pontjain lesznek elérhetők: a Városház téren a Széchenyi-szobornál, a Pannonia Hotelnél, a Művészetek Házánál a CineFest Lounge-ban, a Miskolci Nemzeti Színháznál és a Szinva-teraszon található Lakat-hídnál is lesz egy-egy színpad.

Shake It Up
A Shake It Up! – Utcazene Miskolcon plakátja. Forrás: Facebook

Az utcazenei fesztiválon többek között fellép majd a Sena Dagadub triója, a Dos Diavolos, Németh Juci és G. Szabó Hunor duója és Bodor Áron is, aki A csendesebb részem című projektjét viszi Miskolcra. Koncertezik még a városban a Varga Livius Show Band, a Simon Kornél és a Boughris, valamint a debreceni Blues From Hell is, Hadházi László humorista gitárjátékával kiegészülve.

A fesztivál zenés produkciói tánccal is kibővülnek, a Miskolci Balett társulata például egy utcai performansszal készül, míg a Grand Jeté Tánccsoport a La Barriére Manouche Jazz Zenekarral visz egy kis swinges őrületet a főutcára. A rendezvényen több miskolci és környékbeli előadó is képviselteti magát, köztük az Ildi Rider, a Zenegép, a Vadkelet, a Nahaj fivérek, valamint a Dal című műsorban is szereplő Here We Are zenekar frontembere, Kacsenyák Gábor is.

A Shake It Up! – Utcazene Miskolcon a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nyitóhétvégéjén hagyományteremtő szándékkal valósul meg, annak kísérőprogramjaként. A rendezvényt a BOLDOGkisfalud Feszt stábja szervezi, a Miskolci Kulturális Központ megbízásából.

 

Borítókép: Ganxsta Zolee & Takács Vilkó közös bandája, a Dos Diavolos is fellép a fesztiválon (Forrás: Facebook)

 

