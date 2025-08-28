Elkezdődött a SZIN, Becky Hill elképesztő hangja és energiája az egész közönséget magával ragadta

Szerdán elkezdődött a SZIN, a nyár utolsó fesztiválja. A hangulatot Mehringer és T. Danny készítették elő, a Coca-Cola Nagyszínpad előtt már délután 13 órától várakozott a kitartó és érdeklődő közönség – írja a Delmagyar.hu.

A belga DJ és producer, Lost Frequencies pénteken lép fel a SZIN-en. Fotó: Szin.org

Lost Frequencies is érkezik a SZIN-re

Magyarország második legnagyobb színpadán Mehringer, majd T. Danny és Desh lépett fel.

A külföldi előadók közül Becky Hill nyitotta a SZIN fesztivált idén. A látványos pirotechnika most sem maradt el, az előadásokat magas minőségű kivetítőkön követhették a nézők, akiknek már nem maradt hely az első sorokban.

Becky Hill elképesztő hangja és energiája az egész közönséget magával ragadta – wow, még mindig a hatása alatt vagyunk!

– írták a SZIN Facebook-oldalán.

Ahogy a fesztiválozók már megszokhatták, idén is széles a választék ételekből és italokból, az árak az előző évekhez hasonlóan alakultak.

A repohár a jól bevett módon működik: 990 forintért megvásárolható, ami majd a kijelölt pontokon visszaváltható.

A hosszú koktélok egységesen 2690 forintért vásárolhatók, a korsó sör 1000 és 1300 forint. Az ételkínálat sem mondható olcsónak, a sima hot dog 2000 forint, óriás palacsintát 1500 és 2500 forintért is találunk, gyros boxot pedig 4000 forintért.

A Lidl kitelepült boltját idén is megtalálják a fesztiválozók, itt ugyanazon az árakon vásárolhatnak, mint az üzleteikben.

A kitelepüléseken számos izgalmas program várja a fesztiválozókat. Egyebek mellett vidámparki attrakciók, cirkuszi hangulat, beöltözött animátorok fokozzák a SZIN hangulatát.