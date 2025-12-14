Lelepleződött a Tisza terve: beszedni a pénzt az emberektől és becsatornázni a kijevi aranybudikba

– A jobboldallal az is jól jár, aki nem oda szavaz, a Tiszával az is rosszul jár, aki oda szavazna – jelentette ki Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában úgy fogalmazott: a Tisza Párt hatalomra kerülve megszorító csomagot vezetne be Brüsszel kérésére és a magyaroktól beszedett pénzt „kijevi aranybudikba” csatornázná. A magyarországi baloldal mindig is híres volt a szociális érzéketlenségéről, a Tisza pedig ebben a szellemben működne kormányon a családokat, anyákat, jól kereső városi értelmiségieket és a nyugdíjasokat sújtva – tette hozzá.

Szánthó Miklós (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Szánthó Miklóst a Tisza Pártnak tulajdonított, közelmúltban napvilágra került adótervekről kérdezték egyebek mellett annak kapcsán is, hogy Bokros Lajos volt pénzügyminiszter is megszólalt a „Tisza-csomagról”, s annak több pontjával egyetértett.

A szakértő szerint egyértelmű, hogy a Tisza baloldali, megszorító jellegű gazdaságpolitikát folytatna, amit nem is csak a napvilágra került tervek tükröznek, hanem korábbról ismert baloldali gazdasági szereplők nyilatkozatai is.

Például Petschnig Mária Zita, aki rendszeres résztvevője a Tisza-szigetek rendezvényeinek, már be is számolt róla, hogyan kötötték a Tiszát baloldali kutatóintézetekhez, de Lengyel László maga mondta el egy másik beszélgetésben, hogy miként írják ezt a programot több százan.

Szánthó Miklós szerint bármennyire is tagadják, teljesen nyilvánvaló, hogy

a Tisza baloldali szakértői írták azt a dokumentumot, ami nyilvánosságra került, s amely brutális megszorításokat és elvonásokat tartalmaz.

A szakértő kiemelte, hogy az országban nincs két baloldali elit, hiszen „ugyanazok a baloldali arcok, szakértők jönnek elő a munkásmozgalmi panteonból, akiket a 1990-es évek óta lehet látni baloldali pártok szekértolóiként” – fogalmazott, kiemelve, hogy a Bokros- és Bajnai-csomag receptjeit lehet látni a Tisza terveiben is.

Társadalmi mérnökösködés ez a csomag a szakértő szerint, ami arra baloldali logikára épül, mely szerint az emberek nem tudják, hogyan kell elkölteni saját pénzüket. Ezért veszik vissza a támogatásokat például a vállalkozóktól, családoktól, anyáktól, hogy utána azt egy „elvont és eléggé homályos igazságeszmény jegyében” újraosszák – mondta, utalva arra, hogy

Bokros Lajos szerint is az egyik leggonoszabb dolog az anyák adómentessége.

Szánthó Miklós közölte: bár a közvélekedés szerint a Tisza Párt támogatói a városi, jobb egzisztenciával rendelkező értelmiségi rétegekből kerülnek ki, éppen ők fizetnének rá a leginkább, ha az ellenzék kormányra kerülne.