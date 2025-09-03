A brutalista alkotói ismét megosztó filmet mutattak be Velencében

A brutalista alkotóinak új filmje, az Ann Lee testamentuma is versenyez Velencében az Arany Oroszlánért. Forrás: Tiff.com

Az Ann Lee testamentuma egy vallásos történelmi dráma, amely a Shaker-szekta karizmatikus vezetője, Ann Lee életét mutatja be: a nő saját magát Krisztus női megtestesülésének tartotta, és egy dalban és táncban kiteljesedő utópisztikus közösséget igyekezett létrehozni. A főbb szerepekben Amanda Seyfried, Christopher Abbott, Lewis Pullman és Thomasin McKenzie láthatók.

A fesztiválközegben sokan úgy vélik, Seyfried alakítása az idei díjszezon egyik nagy meglepetése lehet, sőt Oscar-esélyesként is emlegetik. Ebben lehet valami, a filmet ugyanis negyedórás álló ovációval jutalmazta a közönség a hétfői premier után.

Amanda Seyfried cries after the world premiere of #TheTestamentOfAnnLee in Venice.



Co-star Thomasin McKenzie comforts her with a hug pic.twitter.com/caYzgrcDgf — Deadline (@DEADLINE) September 1, 2025

A főszereplő Amanda Seyfried könnyekig hatódott, Mona Fastvolddal pedig előadták a filmben látható Shaker-tánc néhány mozdulatát.

Amanda Seyfried and Mona Fastvold reenacting some of the Shaker movements seen in their film #TheTestamentOfAnnLee, which received a 15 1/2-minute ovation at its #VeniceFilmFestival premiere pic.twitter.com/g1gYMTxneg — Deadline (@DEADLINE) September 1, 2025

A Szon.hu tudósítója az idei fesztivál versenyprogramjának legkülönlegesebb filmes teljesítményének nevezte az Ann Lee-t, de azt is hozzátette a beszámolójában, hogy a balladákat idéző hangvétel, a zsoltárokat és népi ritmusokat ötvöző énekek és a modern koreográfiák körítésében előadott történet minden erénye mellett eléggé megosztónak bizonyult, sokan otthagyták a sajtóvetítést.

A brutalista: hétéves kemény küzdelem

Tavaly szeptember 1-jén, a 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be A brutalistát. A filmtörténeti jelentőségű alkotásról a mai napig friss cikkek jelennek meg: a producer-rendező Brady Corbet és a társ-forgatókönyvíró Mona Fastvold nemrég például arról beszéltek, hogy hétéves kemény küzdelmükbe került, mire a három és fél órás filmet tető alá hozták. De ahogy a filmben szereplő építész, Laszlo Toth (Adrien Brody) is megingathatatlan elszántságot tanúsít egy kifacsart építészeti megbízás megvalósításában, úgy a rendező és társíró útjába sem állhatott semmi: sem a világjárvány, sem a főszereplőnő terhessége. A brutalista – amely tíz Oscar-jelölésből hármat váltott díjra – egyébként nyolc hónappal a hazai mozis premiert követően, szeptember 16-tól a SkyShowtime-on is elérhető lesz.