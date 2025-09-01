Három nap a bor, a pezsgő és a kultúra jegyében Budafokon

Indul a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál

A Csík zenekar is fellép a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon (Forrás: Facebook)

A fesztivál fővédnöke dr. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A háromnapos, ingyenesen látogatható esemény a bor, a pezsgő, a gasztronómia, a kultúra és a közösségi élmények ünnepe, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára kedves programokat. Fellép mások mellett a Csík zenekar, Szűcs Krisztián, Saya Noé, Szeder, Nóvé Soma és ifj. Csoóri Sándor, Pleszkán Écska és Ratkóczi Huba és a Horváth Gábor Trió.

Borszerződés Tokaj és Budafok-Tétény között

Az idei év különleges pillanata lesz a Tokaj és Budafok-Tétény közötti együttműködési megállapodás aláírása, melyet a két település polgármestere lát el kézjegyével a zárónapon. A dokumentum célja a borászok munkájának támogatása, valamint a szőlőtermesztés, a borkészítés, a borturizmus és a kulturált borfogyasztás ösztönzése.

A bor, a pezsgő, a gasztronómia és a kultúra szeretete évszázadok óta szövi át Budafok-Tétény mindennapjait. A római korig visszanyúló tradíció, a monarchia idején virágzó borkereskedelem és az egyedülálló, több mint 100 kilométeres pincerendszer mind hozzájárulnak kerületünk különleges karakteréhez

– mondta Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere. Hozzátette: büszkeség, hogy a mai napig élő hagyomány a szőlőtermesztés és borkészítés, és az is különlegesség, hogy a hazai borászok több mint kétharmada nálunk tanulta a szakmát.

A fesztivál nyitóeseménye a hagyományos szőlőáldás, egyik kiemelt társrendezvénye pedig a Kolonics György-emlékkiállítás, amelynek a Magdolna-udvar ad otthont. A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál nemcsak a bor és pezsgő iránti szenvedélyről szól, hanem tisztelgés is mindazon közösségek előtt, akik generációkon át dolgoztak azon, hogy Budafok méltán viselhesse a Budapest Bornegyede címet.

További információkat és részletes programot a rendezvény hivatalos honlapján található.