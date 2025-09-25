VasarelyBudapest ContemporarySzipál Márton Emlékévkiállítás

Kortárs remekek, Vasarely és Szipál alkotások a Budapest Contemporary tárlaton

Megnyitotta kapuit a főváros legjelentősebb kortárs művészeti kiállítás és vására. A Budapest Contemporary-n (BCT) idén nagy meglepetésre egy eredeti Victor Vasarely művet is megtekinthetnek a látogatók. Az Yva-B című festmény Párizsból érkezett Budapestre és egy magángyűjtemény részét képezi.

2025. 09. 25. 22:57
A bemutatott Yva-B című eredeti Vasarely alkotás Fotó: Polyak Attila
Negyven galéria több ezer művével találkozhatnak az érdeklődők az idei Budapest Contemporary kiállítás és vásáron, köztük a leghíresebb magyar származású képzőművész, Victor Vasarely egyik alkotásával. Az Yva-B című alkotás amerikai magántulajdonból került francia magángyűjteménybe és Párizsból szállították a rendezvénynek szeptember 25-28. között otthont adó Bálnába. A művet az Art Advisory Budapest standján lehet megtekinteni. A festmény értéke hozzávetőleg 50-60 millió forint.

Budapest Contemporary
Számos különleges alkotás látható a Budapest Contemporary-n (Fotó: Polyák Attila)

A pécsi születésű Vasarely a két világháború között költözött Párizsba és vált világsztárrá, a kinetikus művészet egyik úttörőjévé és az op art nemzetközi ikonjává. A művész kultusza Magyarországon is rendületlenül él a 60-as évek vége óta, azonban a műkereskedelemben szinte kizárólag csak a sokszorosított munkái bukkannak fel. 

Egészen különleges alkalom, hogy egy nagyméretű, külföldi magántulajdonban őrzött Vasarely képet nem múzeumi körülmények között csodálhatunk meg. Büszkék vagyunk rá, hogy egy ilyen különleges színfolttal bővül a BCT kínálata. Vasarely rengeteg kortárs magyar művészt inspirált az elmúlt évtizedekben, sokuk munkáit a rendezvényen is meg lehet tekinteni

– mondta el Tausz Ádám, a vásár főszervezője. Vasarely 1982-ben festette a művet, a címadással pedig fiára, Jean-Pierre Vasarely-re utalhatott, aki Yvaral művésznéven vált ismertté. 

A harmadik Budapest Contemporary minden eddiginél nagyobb és átfogóbb képet ad a kortárs szcéna teljes spektrumáról. Idén először egy felsőoktatási intézmény, a MOME, valamint egy múzeum, a szentendrei Ferenczy Múzeum is saját standdal vesz részt az eseményen a 40 kiállító galéria mellett. A Magyar Kortárs Galériák egyesületének nemzetközi standja is színesíti a programot – itt a legkeresettebb külföldi művészek alkotásait mutatják be. 

A BCT a legizgalmasabb művészeti program a városban, ahol a műgyűjtő és a laikus néző is, megtalálja, amire vágyik. A több ezer műtárgy értéke a pár tízezer forinttól a sokmilliós tételekig terjed. A vásárlók mellett szeretettel várjuk azokat is, akik szeretnének átfogó képet kapni arról, hogy hol tart 2025-ben a kortárs magyar és nemzetközi képzőművészet. Hihetetlen látványvilág fogadja a látogatókat

– tette hozzá Tausz Ádám.

A Budapest Contemporary-t idén is tárlatvezetések és gyerekprogramok teszik teljessé. A Szipál Archívum a Szipál Márton Emlékév alkalmából 101 m²-es kiállítótérben, 48 műtárggyal emlékezik meg Hollywood magyar fotósáról – Budapesten kizárólag a BCT-n láthatók a művész vintage felvételei és ikonikus tengerentúli sztárportréi ezen a négy napon.

Szipál alkotások a Budapest Contemporary-n

Résztvevők listája: acb, am projects, Ancora Art, Art Advisory Budapest, Brody House, Deák Erika Galéria, Einspach & Czapolai Fine Art, Equilor Wealth Office, Faur Zsófi Galéria, Ferenczy Múzeumi Centrum, Gittinger WINE+ART, INDA Galéria, INDA Fotó, Initio Arts & Design, Kálmán Makláry Fine Arts, K.A.S Galéria, Képező Galéria, Kisterem, MissionArt Galéria, Molnár Ani Galéria, MOME, Nemes Galéria, Neon, Noble Art Nexus, Orgona 22, Pillangó Project by artRúm, POV, ProArt Frame, Random Galéria, Rechnitzer Galéria, Steinhauser Gallery, Szikra Art, Szipál Archívum, The Space, TOBE, Várfok Galéria, VILTIN Galéria, Vintage Galéria, Zsdrál Art

 

 

