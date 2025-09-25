Kortárs remekek, Vasarely és Szipál alkotások a Budapest Contemporary tárlaton

Negyven galéria több ezer művével találkozhatnak az érdeklődők az idei Budapest Contemporary kiállítás és vásáron, köztük a leghíresebb magyar származású képzőművész, Victor Vasarely egyik alkotásával. Az Yva-B című alkotás amerikai magántulajdonból került francia magángyűjteménybe és Párizsból szállították a rendezvénynek szeptember 25-28. között otthont adó Bálnába. A művet az Art Advisory Budapest standján lehet megtekinteni. A festmény értéke hozzávetőleg 50-60 millió forint.

Számos különleges alkotás látható a Budapest Contemporary-n (Fotó: Polyák Attila)

A pécsi születésű Vasarely a két világháború között költözött Párizsba és vált világsztárrá, a kinetikus művészet egyik úttörőjévé és az op art nemzetközi ikonjává. A művész kultusza Magyarországon is rendületlenül él a 60-as évek vége óta, azonban a műkereskedelemben szinte kizárólag csak a sokszorosított munkái bukkannak fel.

Egészen különleges alkalom, hogy egy nagyméretű, külföldi magántulajdonban őrzött Vasarely képet nem múzeumi körülmények között csodálhatunk meg. Büszkék vagyunk rá, hogy egy ilyen különleges színfolttal bővül a BCT kínálata. Vasarely rengeteg kortárs magyar művészt inspirált az elmúlt évtizedekben, sokuk munkáit a rendezvényen is meg lehet tekinteni

– mondta el Tausz Ádám, a vásár főszervezője. Vasarely 1982-ben festette a művet, a címadással pedig fiára, Jean-Pierre Vasarely-re utalhatott, aki Yvaral művésznéven vált ismertté.

A harmadik Budapest Contemporary minden eddiginél nagyobb és átfogóbb képet ad a kortárs szcéna teljes spektrumáról. Idén először egy felsőoktatási intézmény, a MOME, valamint egy múzeum, a szentendrei Ferenczy Múzeum is saját standdal vesz részt az eseményen a 40 kiállító galéria mellett. A Magyar Kortárs Galériák egyesületének nemzetközi standja is színesíti a programot – itt a legkeresettebb külföldi művészek alkotásait mutatják be.

A BCT a legizgalmasabb művészeti program a városban, ahol a műgyűjtő és a laikus néző is, megtalálja, amire vágyik. A több ezer műtárgy értéke a pár tízezer forinttól a sokmilliós tételekig terjed. A vásárlók mellett szeretettel várjuk azokat is, akik szeretnének átfogó képet kapni arról, hogy hol tart 2025-ben a kortárs magyar és nemzetközi képzőművészet. Hihetetlen látványvilág fogadja a látogatókat

– tette hozzá Tausz Ádám.