Cate Blanchett a könnyeivel küzdött Velencében, a közönség nem engedte el a gyönyörű színésznőt

Jim Jarmusch legújabb, Father Mother Sister Brother című alkotása vasárnap este debütált a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol a Variety beszámolója szerint a közönség hat és fél perces álló tapssal ünnepelte lírai hangvételű családtörténetet. A film az első 11 értékelés alapján 100%-os pontszámot ért el a Rotten Tomatoes oldalon, pozitívan nyilatkozott róla többek közt az IndieWire, a Variety és a Vulture kritikusa is.

Vicky Krieps, Cate Blanchett és Charlotte Rampling együtt szerepelnek Jim Jarmusch legújabb filmjében, a világpremierre a velencei filmfesztiválon került sor (Fotó: TMDb)

Cate Blanchett elérzékenyült az álló ovációtól

A film egy csendes, visszafogott triptichon, amely a családtagok olykor törvényszerű eltávolodását, a szülő-gyermek kapcsolatok, valamint a testvéri viszonyok árnyalatait vizsgálja, minimalista, de érzelmes dialógusokon és helyzeteken keresztül. Jim Jarmusch legújabb alkotása az első visszajelzések szerint olyan érzést hagy maga után, ami újra a családtagjaink felé való odafordulásra sarkall, legyen az bármennyire is terhelt.

A filmben Cate Blanchett és Vicky Krieps nővéreket alakítanak, és Blanchett láthatóan meghatódva fogadta a közönség lelkesedését a Sala Grande vetítőtermében.

A stáblista végén Jarmusch rendező gesztusértékűen kézcsókkal köszönte meg főszereplő színésznőinek – Blanchettnek, Kriepsnek, Charlotte Ramplingnek, Mayim Bialiknak és Indya Moore-nak – a közös munkát. A férfi szereplők közül csupán Luka Sabbat képviselte a stábot, mivel Adam Driver és Tom Waits, akik apa-fiú párost formálnak meg a film egyik történetében (és akik Jarmusch kedvelt, vissza-visszatérő színészei is egyben), nem tudtak részt venni az eseményen. A film előzetese:

A Father Mother Sister Brother három különálló történetből áll, ezek három országban játszódnak: film első harmada az Egyesült Államok északkeleti részén, a közepe Dublinban, míg az utolsó, a „Sister Brother” alcímmel ellátott etap Párizsban.

A Mubi december 24-én tervezi az amerikai bemutatót, Magyarországon a Cirko Film jóvoltából kerül moziba az amerikai független film ikonjának legújabb munkája, feltehetően egy nagyjából ehhez közeli időpontban.

A premier különleges pillanatot jelentett Jarmusch pályafutásában, hiszen 22 év után tért vissza: legutóbb 2003-ban mutatta be itt a Kávé és cigaretta című filmjét. A rendező ugyanakkor régi ismerős a cannes-i fesztivál közönsége számára, ahol többek között a 2019-es A holtak nem halnak meg című nyitófilmjével szerepelt.