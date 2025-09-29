Közel negyvenéves a Csík Zenekar, mégis csak most készítettek igazi videóklipet

Eddig csak koncert- és stúdiófelvételek készültek a Csík Zenekar dalaihoz. A Közbeszólt az ég című klip a nyolcvanas évek kultfilmjeinek hangulatát idéző alkotás, amelynek története egy befőttgyárban játszódik.

Különleges évvel indítja a jövő évet a Csík Zenekar. Forrás: Facebook

A Csík Zenekar az egyik legnépszerűbb együttesként a magyar népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben őrzi a hagyományokat. Az idei évtől az alapító és névadó Csík János helyébe lépve Gál Tibor népzenész lett a csapat új énekes-prímása.

Jó néhány évvel ezelőtt Lovasi András barátom az éppen akkor körvonalazódó új szólólemezére kért tőlem egy dalt, amit én pár nap alatt meg is írtam. Szöveg nem volt hozzá, hiszen ez András dolga. Aztán az a lemez valahogy nem akart elkészülni, nekem viszont nagyon sokszor eszembe jutott a dal. Így történt, hogy az akkori élethelyzetemből adódó téma egyszer csak megszülte a saját szövegemet, és elkészült a Közbeszólt az ég

– nyilatkozta Szabó Attila, a dal szerzője.

Mint mondta, Lovasi András 2019-ben mégis felvette saját változatát Élnek tőlem távol bátor álmok… kezdetű szöveggel, így két változata is létezik a dalnak.

Bár nem igazán hasonlítanak egymásra, szerintem pont ettől szép és izgalmas ez a muzsika. Mindenkinek mást ad

– tette hozzá.

A klip kiindulópontja, hogy a Kovács és Társa Befőttgyár új nevet kap: mostantól egyszerűen csak Kovács Befőtt.

Amikor meghallgattam a számot, rögtön az Egészséges erotika meg Emir Kusturica jutott az eszembe, egy kis romantikus abszurdért kiáltott a dal. Így született meg a Kovács és Társa Befőttgyár ötlete, ahol Kovácstól időközben elválik a társa, így marad Kovács Befőtt. A klipet végül együtt írtuk és rendeztük Hajmási Péterrel, az operatőr, Kiszler Dániel ötletére pedig 16 és 8 milliméteres filmre forgattuk az egészet

– fejtette ki Fazakas Lőrinc rendező.

A Csík Zenekar 2026. január 4-én újévköszöntő koncertet tart a Kongresszusi Központban, ahol nemcsak az új évet ünneplik, hanem azt is, hogy húsz éve kezdtek el népzenei köntösbe bújtatni könnyűzenei slágereket. Az esten olyan vendégek lépnek színpadra, mint Bagossy Norbert, Lábas Viki, Lovasi András, Kiss Tibi, és a Közbeszólt az ég is fel fog csendülni.