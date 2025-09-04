Mérhető eredmények, élő színház – így támogatja a függetleneket a Déryné-program

– A Déryné-pProgram működésének ötödik évéhez érkezett. Ha számokban kellene összefoglalnia, mit ért el a program ez idő alatt a független alkotók támogatása terén, mit emelne ki?

Czinka Panna Társulat: Doja, a cigánytünder (Forrás: Déryné Program)

– Az elmúlt öt évben 170 különböző alkotónak biztosítottunk lehetőséget, közel 5000 előadás megvalósulásához járultunk hozzá. A teljes támogatási összeg 2 milliárd forint volt, amely a független alkotók munkáját segítette. Ez a szám önmagáért beszél: olyan kulturális értékek születhettek és jutottak el a közönséghez, amelyek a kőszínházi struktúrán kívül talán sosem valósulhattak volna meg.

– Mely alprogramok segítik leginkább a függetleneket?

– Az Országjárás alprogram különösen fontos, hiszen lehetőséget ad arra, hogy a független társulatok és előadók eljuthassanak az ország legkisebb településeire is. Emellett a Barangoló Drámaírói Műhely új kortárs szövegek megszületését támogatja, míg a Dráma mindenkinek koncepció révén a fiatalokhoz és az oktatás világába is elvisszük az értékes színházi nevelési tartalmakat. Így építünk fel egy olyan kulturális ökoszisztémát, ahol az ötlettől a színpadig, majd a tájolásig végig tudjuk kísérni a tehetségeket.

– Ez gyakorlatilag egy teljes pályát biztosít a független művészeknek?

– Pontosan. A drámaírástól a színpadra állításon át a folyamatos utaztatásig olyan struktúrát alakítottunk ki, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy koncepció végigmenjen az alkotás teljes ívén. Több olyan példánk van, amikor a drámaírói műhelyben született kortárs dráma színpadra lett állítva a Barangoló Előadásműhelyben, majd ezt követően az Országjárás alprogram keretében széles körben tudott eljutni a közönséghez. Ez számunkra is óriási öröm, mert így tudjuk egyszerre támogatni a művészeket és megőrizni a hazai kulturális értékeket.

(Forrás: Déryné-program)

– Gyakran támadják a programot. Hogyan fogadja ezeket a kritikákat?

– Nem haragszom senkire. Érzem a felelősségét annak, amit csinálunk, és tudom, hogy a programban még rengeteg fejlődési potenciál rejlik. Éppen ezért mindig nyitott vagyok a párbeszédre. Egy dolgot azonban szeretnék hangsúlyozni: ne az oktalan hergelésnek higgyenek az emberek, hanem az eredményeknek. Azoknak a konkrétumoknak, amelyek jól láthatóan, mérhetően mutatják, hogy a Déryné-program mennyit tett a magyar kultúra gazdagításáért.