Rendkívüli

Meghalt Robert Redford + galéria

Takács DorinaDevaBudapest Park

Varázslatos live session videóval hangolódhat Deva csütörtöki koncertjére

Takács Dorina, azaz Deva új live session videóval ajándékozta meg közönségét: az „Odú” különleges verziója most természetközeli környezetben született újjá, ahol a dal a stúdióváltozatnál még gazdagabban, egy korondi népdallal kiegészülve csendül fel.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 13:00
Forrás: Deva
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemrég megjelent live session rendezője Bátori Gábor „jim”, aki a képeken is megragadta azt a varázslatos atmoszférát, amely majd a szeptember 18-i koncerten is várja a közönséget. 

Varázslatos live session videóval hangolódhat Deva csütörtöki koncertjére
Deva Odú című dalának különleges verziója természetközeli környezetben született újjá (Fotó: Deva)

Ez az első alkalom, hogy a teljes zenekari felállást élőben, profi videóban láthatjuk: Dorinához Gozlan Fatima (perkák), Zahár Fanni (fuvola) és Horváth Martin (ének, gitár) csatlakozott, a népdalfeldolgozásban pedig mindannyiuk éteri hangja is megjelenik.

A kisfilm egyfajta előzetes ízelítő: a Budapest Parkban megrendezett Tündérkert esten a zenekarhoz további különleges hangszerek és táncosok csatlakoznak majd. Az este programját a feltörekvő hazai előadók, Lenkke_ és Palo Canto nyitják meg, mielőtt Deva színpadra lépne legújabb, Avar című albumával, de természetesen korábbi dalait is magával hozza majd.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kisfaludy László
idezojelektanárképzés

A tanártovábbképzés megújulása történelmi lépés

Kisfaludy László avatarja

Közel 25 ezer óvodapedagógus, tanító és tanár jelentkezett az új típusú tartalmi megújító képzésekre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu