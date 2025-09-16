Varázslatos live session videóval hangolódhat Deva csütörtöki koncertjére

A nemrég megjelent live session rendezője Bátori Gábor „jim”, aki a képeken is megragadta azt a varázslatos atmoszférát, amely majd a szeptember 18-i koncerten is várja a közönséget.

Deva Odú című dalának különleges verziója természetközeli környezetben született újjá (Fotó: Deva)

Ez az első alkalom, hogy a teljes zenekari felállást élőben, profi videóban láthatjuk: Dorinához Gozlan Fatima (perkák), Zahár Fanni (fuvola) és Horváth Martin (ének, gitár) csatlakozott, a népdalfeldolgozásban pedig mindannyiuk éteri hangja is megjelenik.

A kisfilm egyfajta előzetes ízelítő: a Budapest Parkban megrendezett Tündérkert esten a zenekarhoz további különleges hangszerek és táncosok csatlakoznak majd. Az este programját a feltörekvő hazai előadók, Lenkke_ és Palo Canto nyitják meg, mielőtt Deva színpadra lépne legújabb, Avar című albumával, de természetesen korábbi dalait is magával hozza majd.